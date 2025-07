Poços de Caldas celebra inclusão e música no IV Festival de Bandas e Fanfarras da ADEFIP

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No último domingo (29), Poços de Caldas viveu uma manhã especial de música, inclusão e emoção com a realização do IV Festival de Bandas e Fanfarras Inclusivas da ADEFIP. O evento, que aconteceu na Praça Pedro Sanches, reuniu bandas formadas por pessoas com e sem deficiência, vindas de diversas instituições da cidade e da região, em um momento de celebração da arte como instrumento de inclusão social.

Promovido pela ADEFIP (Associação de Deficientes Físicos de Poços de Caldas), o festival tem como proposta valorizar a expressão artística, fortalecer os laços comunitários e promover o respeito. Ao longo da manhã, o público pôde prestigiar apresentações que emocionaram e demonstraram o poder transformador da música.

Mais do que um encontro musical, o festival se consolida como um espaço de convivência harmoniosa e de promoção da cidadania. “Estou muito feliz. A Prefeitura de Poços de Caldas tem sido uma grande parceira, sempre apoiando o trabalho que realizamos em prol da inclusão e isso é fundamental. As pessoas que atendemos precisam estar além dos muros da instituição, precisam ocupar os espaços da cidade, estar nas ruas, mostrando seu potencial. E a música é uma ponte poderosa para isso. Ela abraça, acolhe e conecta. Ver tudo isso acontecendo aqui hoje é emocionante e reforça que estamos no caminho certo.”

O Prefeito Paulo Ney esteve no evento e falou sobre a necessidade dessas ações. “Tive a alegria de acompanhar o 4º Festival de Bandas e Fanfarras Inclusivas da ADEFIP, um evento que emociona e inspira. A inclusão é um dos pilares do nosso trabalho à frente do governo, e iniciativas como essa fortalecem ainda mais esse compromisso. Ver a arte rompendo barreiras, unindo pessoas com e sem deficiência, é a prova de que estamos no caminho certo. Esse trabalho da ADEFIP já ultrapassa os limites de Poços de Caldas e mostra que, com sensibilidade e união, podemos construir uma sociedade mais justa, acessível e humana para todos”.

A Prefeitura de Poços de Caldas parabeniza a organização do evento e reforça seu compromisso com ações culturais que valorizam a inclusão, a acessibilidade e o fortalecimento da cultura local.