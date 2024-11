Poços de Caldas celebra início do Natal Poços de Luz com noite de magia e emoção

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A magia do Natal tomou conta de Poços de Caldas na noite deste sábado (23), com o lançamento do Natal Poços de Luz 2024, promovido pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Turismo. O evento, que marca o início das festividades natalinas na cidade, encantou moradores e turistas com uma programação especial na Praça Pedro Sanches.

O ponto alto da noite foi o acendimento oficial das luzes natalinas, que transformou os principais pontos da cidade em verdadeiros cenários. A Banda Sinfônica do Conservatório de Poços de Caldas emocionou o público com um repertório de clássicos natalinos e outros sucessos, acompanhado pelo Coral Infantil da Escola Municipal Dona Vicentina Massa e artistas renomados, como André Sabino, Mununu, Sabrina Iwata, Malabi e Flávia Granato. O espetáculo incluiu músicas como Hallelujah , White Christmas , Noite Feliz, Baba Yetu e What a Wonderful World .

Outro momento marcante foi a apresentação do grupo Rasgacêro, com o espetáculo “Os Artêros de Luz”, que emocionou a plateia antes da tão aguardada chegada do Papai Noel. Desta vez, o bom velhinho chegou na carruagem elétrica, uma iniciativa que substitui as tradicionais charretes de tração animal. O projeto une mobilidade sustentável, turismo e proteção aos animais, mantendo viva a história da cidade, com artistas caracterizados como Dom Pedro II e Teresa Cristina para celebrar o contexto histórico.

Com um investimento de R$ 587 mil, o Natal Poços de Luz 2024 trouxe uma decoração impressionante, com 1,6 milhão de lâmpadas de LED, instaladas pela empresa Revi Engenharia Ltda. Os destaques incluem a Praça Pedro Sanches, o Parque José Afonso Junqueira, a Rua Assis Figueiredo, túnel de luzes e o encantador Jatobá do Relógio Floral, que promete ser um dos locais mais fotografados da temporada.

Outros pontos decorados, como a Rua São Paulo e o tradicional presépio da Igreja Matriz, completam o circuito natalino. Além da iluminação, o evento conta com a Vila do Artesanato e apresentações musicais em diversos locais estratégicos da cidade.

A programação integra o projeto Natal da Mineiridade, uma iniciativa do Governo de Minas Gerais que promove o turismo e a valorização das tradições natalinas em todo o estado.

O prefeito Sérgio Azevedo destacou a importância do evento para a cidade. “Poços de Caldas se prepara o ano inteiro para este momento especial. Recebemos visitantes de todo o país, e nossos moradores se encantam com a cidade transformada em um espetáculo de luz e magia. Nosso comércio, bares e restaurantes estão prontos para acompanhar este movimento que torna Poços uma referência no estado.”

Com o sucesso da abertura, o Natal Poços de Luz 2024 promete ser um dos eventos mais memoráveis ​​da temporada, levando encanto e espírito natalino para todos que visitam a cidade.