Poços de Caldas celebra o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e anuncia Centro de Referência SINGULAR

Na tarde desta quarta-feira (2), a Prefeitura de Poços de Caldas celebrou o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, reforçando seu compromisso com a inclusão, o respeito e o acolhimento. A solenidade ocorreu no Country Club e contou com um importante anúncio do prefeito Paulo Ney: a transformação do local no novo Centro de Referência Educacional em Neurodivergência – SinguLAR, um espaço dedicado ao atendimento especializado de estudantes autistas e neuro divergentes.

O evento reuniu diversas autoridades municipais, incluindo o prefeito Paulo Ney, a primeira-dama Camilla Furtado, ativista da causa, o vice-prefeito Eduardo Januzzi, o vereador Marcos Tadeu Sala Sansão representando o Legislativo, a secretária de Assistência Social Marcela Carvalho, o secretário de Educação Marcus Vinícius Menezes Lemos, o secretário de Saúde Luis Augusto de Faria CarDoso, o adjunto de Saúde José Gabriel Baeta e a presidente do Instituto A de Apoio aos Autistas e Famílias, Luciana Takata. Também estiveram presentes vereadores, secretários municipais, representantes de instituições parceiras, familiares, autistas e membros da sociedade civil.

A cerimônia fez parte da campanha “Abril Azul”, um momento de reflexão sobre a necessidade de ampliar o conhecimento, a empatia e o carinho com as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Durante o evento, o prefeito Paulo Ney ressaltou a importância da iniciativa: “Hoje, damos um passo histórico para a inclusão e o respeito às pessoas autistas. Como pai de autista, sei dos desafios enfrentados por muitas famílias, e como gestor, reafirmo nosso compromisso em construir uma cidade mais acolhedora. O novo Centro de Referência SinguLAR representa mais do que um espaço físico; é um símbolo de cuidado, suporte e esperança. A educação inclusiva é um direito fundamental, e este centro será essencial para garantir atendimento especializado e apoio necessário às crianças e suas famílias. Seguimos trabalhando para uma Poços de Caldas mais acessível, igualitária e humana.”

Centro de Referência Singular

O Centro de Referência Educacional em Neurodivergência – SinguLAR terá como função principal a triagem e a elaboração do Plano de Atendimento Individualizado (PAI) para estudantes neurodivergentes. A unidade coordenará as ações com as escolas e salas de recursos, além de oferecer suporte especializado a alunos em situação de vulnerabilidade social, que poderão ter acesso a terapias como fonoaudiologia, psicomotricidade, psicologia e terapia ocupacional.

Para o secretário de Educação, Marcus Vinícius Menezes Lemos, a criação do centro representa um avanço significativo na educação inclusiva do município. “Este é um passo fundamental para garantir que todos os alunos tenham um atendimento adequado e um desenvolvimento pleno, respeitando suas especificidades e necessidades”, afirmou.

Campanha Abril Azul e Programação Especial

Durante a solenidade, também foi reforçada a importância da campanha Abril Azul, que tem como objetivo promover a inclusão e combater o preconceito. Ao longo do mês, uma série de atividades será realizada, incluindo rodas de conversa, formações, visitas, exposições artísticas, piqueniques e a emocionante Parada Azul.

A programação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Instituto A de Apoio aos Autistas e Famílias, que tem papel essencial no acolhimento e no suporte às famílias.

Segundo a secretária de Assistência Social, Marcela Carvalho, essas iniciativas ajudam a ampliar a consciência e a promover mudanças efetivas na sociedade. “Nosso trabalho é garantir que todos tenham espaço e direitos respeitados, e essa campanha é uma grande oportunidade para disseminarmos conhecimento e fortalecer a rede de apoio”, ressaltou.

O novo Centro de Referência SinguLAR tem previsão de iniciar suas atividades em agosto, com adaptações sendo conduzidas pelas secretarias de Educação, Assistência Social e Saúde. A iniciativa representa um avanço na inclusão de pessoas com TEA e reforça o compromisso de Poços de Caldas com uma educação mais justa e acessível.