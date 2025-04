Poços de Caldas começa semana com 85 vagas de emprego disponíveis

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O início da semana chegou com boas oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho em Poços de Caldas. Nesta segunda-feira, 7 de abril, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) do município oferece 85 vagas em diferentes áreas de atuação.

Entre as oportunidades, há funções como alimentador de linha de produção, faxineiro, operador de empilhadeira, vendedor, recepcionista e cozinheiro. O número de vagas varia conforme a demanda de cada setor, e a lista completa pode ser consultada no painel digital de vagas, atualizado diariamente. O painel pode ser acessado aqui.

As informações são fornecidas pelo Painel de Informações do Sine, mantido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese). A plataforma online permite ao candidato pesquisar oportunidades por município, ocupação ou região, facilitando o acesso às vagas mais compatíveis com o perfil profissional de cada um.

Além do site, o Sine também oferece o aplicativo Sine Fácil, gratuito para Android e iOS. Por meio dele, é possível visualizar vagas disponíveis, se candidatar e até agendar atendimentos presenciais nos postos do Sine, como o de Poços de Caldas.

Atualmente, Minas Gerais possui mais de 14 mil vagas abertas em todo o estado. Os interessados podem acompanhar a atualização diária das oportunidades pelo portal Emprega Brasil ou diretamente no posto do Sine mais próximo.