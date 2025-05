Poços de Caldas conquista prêmio estadual com projeto pioneiro de concessão turística

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas foi consagrada como campeã na categoria Turismo do 13º Prêmio AMM de Boas Práticas na Gestão Municipal, durante o 40º Congresso Mineiro dos Municípios, realizado em Belo Horizonte nesta terça-feira (6). O reconhecimento foi concedido pela Associação Mineira de Municípios (AMM), que promove anualmente o mais importante evento voltado à administração pública municipal em Minas Gerais.

O projeto premiado trata da concessão de uso do Circuito Turístico Integrado de Poços de Caldas, um modelo inovador de gestão dos atrativos turísticos locais. A iniciativa foi destacada por sua capacidade de modernizar o setor, ampliar os investimentos e tornar o município uma referência estadual em turismo sustentável e eficiente.

Pioneirismo e modernização no turismo

Poços de Caldas se destacou como uma das primeiras cidades de porte médio em Minas Gerais a implementar um processo de concessão turística em larga escala. A iniciativa transferiu a gestão e operação de pontos turísticos estratégicos para a iniciativa privada, por meio da empresa CITUR, que atua com foco em melhorias estruturais, atendimento qualificado e incremento da visitação.

O prefeito, Paulo Ney de Castro Júnior, celebrou a conquista com entusiasmo e fez questão de lembrar a importância da parceria entre diferentes gestões municipais. “É um motivo de muito orgulho para nossa cidade. Quero dar os parabéns à equipe da Secretaria de Turismo e também ao ex-prefeito Sérgio Azevedo, que teve a coragem de mudar e transformar o turismo de Poços, trazendo modernidade e uma nova visão para a área”, declarou.

O prefeito também agradeceu à concessionária CITUR pelo trabalho que vem sendo realizado e reforçou que o prêmio é um reconhecimento coletivo. “É um processo construído em várias mãos. É um prêmio que quem ganha é a cidade, pelo reconhecimento do que está sendo feito. E o mais bacana é ver que isso está reverberando em toda a nossa região”, completou.

Legado de gestão e reconhecimento estadual

O projeto de concessão teve início na gestão do ex-prefeito Sérgio Azevedo, que idealizou e executou os primeiros passos da proposta. Segundo ele, o desafio foi grande, mas os resultados comprovam que a decisão foi acertada. “Poços foi pioneira nesse processo. Fomos procurados por vários prefeitos durante o Congresso, todos querendo saber mais sobre o nosso modelo. Isso prova que o que fizemos está servindo de exemplo e pode transformar o turismo de outras cidades também”, afirmou Paulo Ney.

Além de modernizar os serviços turísticos, a concessão gera economia para os cofres públicos, atrai investimentos e fortalece toda a cadeia do turismo: hotéis, bares, restaurantes, comércio e transporte são beneficiados pela maior circulação de visitantes e pela profissionalização da gestão dos atrativos.

Novos pontos turísticos devem ser integrados ao modelo ainda este ano, consolidando o processo e estendendo seus benefícios. “Estamos apenas começando. É um legado que ficará para a cidade por muitos anos”, destacou o prefeito Paulo Ney.

Prêmio AMM valoriza inovação e impacto social

O Prêmio AMM de Boas Práticas foi criado em 2010 com o objetivo de valorizar iniciativas inovadoras e eficazes das administrações municipais mineiras. A edição deste ano premiou projetos divididos em quatro eixos: Desenvolvimento Econômico, Educação, Meio Ambiente e Turismo. A cidade de Poços de Caldas concorreu com municípios de grande porte, como Uberaba, e conquistou o primeiro lugar na sua categoria.

“Receber esse prêmio é mais do que um reconhecimento. É reafirmar nosso compromisso com a inovação, com a eficiência e com a entrega de um serviço público de qualidade. Colocamos o cidadão no centro da transformação”, destacou o prefeito.

O evento reuniu lideranças políticas de todo o estado, além de técnicos e especialistas em gestão pública. Durante o Congresso, Poços de Caldas foi amplamente mencionada como um exemplo de cidade que está reinventando sua gestão turística com coragem, visão e parceria.

Caminho para o futuro

Com o reconhecimento estadual e o sucesso da concessão dos atrativos turísticos, Poços de Caldas entra em uma nova fase de desenvolvimento, consolidando-se como um dos principais destinos turísticos de Minas Gerais. A cidade, conhecida por suas águas termais, beleza natural e patrimônio histórico, agora se apresenta como um modelo de inovação e gestão pública eficiente.

“A melhor parte é saber que isso é só o começo. O turismo de Poços está se reinventando, e esse prêmio mostra que estamos no caminho certo. O melhor ainda está por vir”, concluiu o prefeito Paulo Ney ao final da cerimônia.

FONTE: JORNAL MANTIQUEIRA