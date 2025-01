Poços de Caldas cria Divisão de Políticas da Promoção da Igualdade Racial e Étnica

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Assistência Social, criou a Divisão de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Étnica. A nova estrutura tem como objetivo principal reduzir as desigualdades raciais no município, com foco na população negra, por meio de ações planejadas para prazos curtos, médios e longos, além de atender às demandas mais imediatas identificadas na cidade.

Segundo Nanci de Moraes, coordenadora da divisão, o primeiro passo será mapear as comunidades locais para entender as necessidades específicas e, assim, implementar políticas públicas que promovam o desenvolvimento e a inclusão de todos. “Vamos trabalhar integradamente, criando políticas que atendam à população amplamente, mas também garantindo que as ações cheguem a quem mais precisa”, destacou Nanci.

Entre as diretrizes que orientarão a nova divisão estão algumas políticas públicas já consagradas no Brasil, como a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial e o Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288, de 2010). Também estão previstas ações externas para o fortalecimento cultural e econômico dos povos e comunidades tradicionais.

A secretária de Promoção Social, Marcela Carvalho, ressaltou a importância da nova divisão como parte do compromisso do município em garantir a igualdade de oportunidades. “Nosso trabalho na assistência social é dar voz a toda a comunidade. A criação dessa divisão reforça a prioridade de promover a inclusão e fomentar a cultura negra, que é tão rica e presente em nossa sociedade.”

Políticas e ações previstas

A nova divisão trabalha com base em políticas públicas como o Pacote pela Igualdade Racial e a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. As ações incluídas são:

Educação e conscientização : criação de espaços de reflexão e formação sobre questões raciais e étnicas.

Remoção de barreiras : eliminação de obstáculos que dificultam a ascensão social e econômica de grupos minoritários.

Campanhas de sensibilização : mobilizações para ampliar a conscientização sobre igualdade racial.

Fomento à cultura negra : fortalecimento das manifestações culturais e valorização das tradições afrodescendentes na cidade.

Com essa iniciativa, Poços de Caldas dá um importante passo na direção da construção de uma sociedade mais justa e equitativa, reforçando o compromisso com a diversidade e a inclusão.