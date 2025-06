Poços de Caldas deve enfrentar mínimas de 5 °C até sexta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas e outros municípios do Sul de Minas devem enfrentar uma intensa onda de frio nos próximos dias. As temperaturas devem cair de forma acentuada, com mínimas abaixo da média histórica para junho. Segundo o Climatempo, os termômetros podem marcar até 5 °C nas madrugadas de quinta-feira (12) e sexta-feira (13).

Essa massa de ar polar, que avança sobre o estado, é a segunda do ano e tende a ser menos intensa que a registrada em maio. No entanto, os meteorologistas alertam para a persistência do frio, que deve durar até o fim da semana.

Previsão para Poços de Caldas:

Quarta-feira (11/06): mínima de 8 °C / máxima de 18 °C

Quinta-feira (12/06): mínima de 6 °C / máxima de 16 °C

Sexta-feira (13/06): mínima de 5 °C / máxima de 16 °C

As manhãs devem ser especialmente frias, com presença de nevoeiro e sensação térmica ainda mais baixa. A Defesa Civil orienta a população a se proteger adequadamente e a evitar exposições prolongadas ao ar livre nos períodos mais gelados do dia.

Cuidados com a saúde durante o frio

Durante períodos de temperatura baixa, aumentam os riscos de doenças respiratórias, desidratação e agravamento de condições crônicas. Por isso, é essencial adotar medidas preventivas para manter o bem-estar:

*Hidratação constante: mesmo sem sede, a ingestão de líquidos é fundamental. Dê preferência a água, chás e sopas.

*Roupas adequadas: vista-se em camadas, utilizando roupas térmicas e acessórios que protejam as extremidades do corpo, como gorros, luvas e meias.

*Ventilação dos ambientes: apesar do frio, é recomendado que se mantenha janelas abertas por alguns minutos do dia para renovar o ar e reduzir a circulação de vírus.

*Atenção a grupos vulneráveis: idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas respiratórias devem ser monitorados de perto.

As autoridades reforçam que o momento é de prevenção e cuidado coletivo, principalmente com aqueles que mais sentem os efeitos das temperaturas extremas.