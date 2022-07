Poços de Caldas é a 8ª melhor cidade de médio porte do Brasil, segundo pesquisa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em pesquisa divulgada pela revista Istoé, Poços de Caldas foi considerada a oitava melhor cidade de médio porte. O levantamento foi publicado em edição especial que traz o ranking das melhores cidades do Brasil. Já na classificação geral, Poços ficou na 31ª colocação em nível nacional.

A pesquisa foi realizada em parceria da revista Istoé e da editora Três com a Austin Rating. Entre as cidades de médio porte, Poços de Caldas na oitava colocação, ficou atrás de Jaraguá do Sul (SC), São Caetano do Sul (SP) , Valinhos (SP), Brusque (SC), Toledo (PR), Bento Gonçalves (RS), Balneário Camburiu (SC). Poços é a primeira colocada de Minas Gerais entre as melhores cidades de médio porte do estado.

Quem lidera o ranking geral das melhores cidades do país é Joinville (SC).

O prefeito, Sérgio Azevedo fica satisfeito com o destaque nacional e ressalta que é fruto de muito trabalho e dedicação. “Recentemente fomos destaque no prêmio Sebrae, Prefeito Empreendedor, fomos vencedores do 37° Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal e agora uma importante revista divulgando esse ranking, colocando Poços novamente em destaque, e em âmbito nacional, o que nos motiva a trabalhar cada dia mais.”

Critérios

Na pesquisa, foram analisados os 5.565 municípios brasileiros. O objetivo foi analisar, classificar e mapear o nível de desenvolvimento socioeconômico de cada um para formar o ranking.

A Austin Rating desenvolveu o Índice de Inclusão Social e Digital (IISD), que analisou 281 indicadores relacionados às áreas social, econômica, fiscal e digital e permite hierarquizar as cidades com foco na igualdade das oportunidades entre seus habitantes.

Segundo a Istoé, a análise dos indicadores foi feita de forma quantitativa e qualitativa.As informações dos 281 indicadores para os 5.565 municípios foram extraídas de fontes como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Datasus, Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Ministério do Trabalho e Emprego (TEM), entre outras.