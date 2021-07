Poços de Caldas é a cidade que mais vacinou contra Covid-19 na regional de saúde

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Segundo dados, divulgados pelo Vacinômetro do site da Secretaria de Estado de Saúde, Poços têm a maior cobertura vacinal contra COVID-19 com a primeira dose, da regional de saúde de Pouso Alegre.

A cidade foi analisada juntamente às outras duas maiores cidades que pertencem a Regional de Saúde: Pouso Alegre e Itajubá.

Poços está com 34,75% da população vacinada com a primeira dose, seguido de Pouso Alegre, com 32,75% e Itajubá com, 32,03% da população imunizada.

A cidade já imunizou 59.016 pessoas com a 1ª dose.

Nesta segunda (28), o município recebeu 4.528 novas doses de vacina que possibilitarão a ampliação da vacinação contra COVID-19. Agora pessoas com 52 anos e profissionais da educação, do Ensino Fundamental a partir de 18 anos serão contemplados.