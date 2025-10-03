Poços de Caldas é alvo de fiscalização da Polícia Federal e MAPA em indústrias de bebidas

03out

Poços de Caldas é alvo de fiscalização da Polícia Federal e MAPA em indústrias de bebidas

Por Notícias

Atualizado em 3 de outubro de 2025

Ações ocorreram em três estados e visam garantir a conformidade e a segurança dos produtos

A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), realizou nesta sexta-feira (3/10) uma nova etapa de fiscalizações em indústrias de bebidas. As ações ocorreram no interior de São Paulo, na região de Campinas, em Santa Catarina, nas cidades de Chapecó e Joinville, e em Minas Gerais, no município de Poços de Caldas.

Durante as diligências, foram coletadas amostras representativas dos produtos produzidos e armazenados, que serão encaminhadas a laboratórios para análise químico-sanitária. As verificações buscam identificar a conformidade dos insumos utilizados, a eventual presença de substâncias proibidas ou em concentrações acima dos limites legais, além de avaliar a rastreabilidade dos lotes e a responsabilidade pela fabricação ou manipulação.

Com essa atuação conjunta, PF e MAPA reforçam o compromisso de proteger o consumidor, prevenir riscos à saúde e assegurar que a produção de bebidas no país esteja em conformidade com as normas legais e sanitárias.

Fonte: Polícia Federal

