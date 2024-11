Poços de Caldas é destaque no lançamento do Natal da Mineiridade 2024 com programação especial

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com uma programação ampla e descentralizada, o Natal da Mineiridade 2024 foi oficialmente lançado nesta terça-feira (12/11), no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. O evento, que envolve 450 municípios, promete atrair turistas de todo o país com cerca de 800 atividades culturais, um aumento de 33% em relação ao ano passado.

A iniciativa é do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e da Fundação Clóvis Salgado (FCS), com patrocínio da Cemig. A programação inclui eventos como cantatas, exposições, shows, presépios e apresentações teatrais e de dança, que irão movimentar diversas regiões do estado.

Poços de Caldas, no Sul de Minas, é uma das cidades destacadas pelo governo por sua rica programação natalina, além de outros destinos, como Monte Verde, Guaxupé e Paracatu. No município, os preparativos estão a todo vapor, organizados pela Prefeitura em parceria com a Secretaria de Turismo e a DMED. O Natal Poços de Luz 2024 contará com mais de 1,6 milhão de lâmpadas instaladas por toda a cidade, num investimento de R$ 587 mil, executado pela Revi Engenharia Ltda.

A programação em Poços de Caldas ganha relevância com a comemoração dos 152 anos da cidade. A abertura oficial do Natal está marcada para o dia 23 de novembro, coincidindo com as festividades do aniversário, e contará com a apresentação da Banda Sinfônica do Conservatório Musical Antônio Viviani e do grupo Rasgacêro com os Artêros de Luz. A chegada do Papai Noel é aguardada como um dos momentos mais mágicos da noite.

Entre as novidades deste ano, locais como a Praça Pedro Sanches e a Rua Assis Figueiredo terão decorações inéditas, e o famoso Jatobá do Relógio Floral receberá uma iluminação especial. A tradicional Casinha do Papai Noel, que será inaugurada no dia 06 de dezembro, também terá uma nova decoração, enquanto a Vila do Artesanato já é uma das principais atrações da temporada.

Vila do Artesanato: um charme à parte

Aberta oficialmente no último sábado, 9 de novembro, a Vila do Artesanato, localizada no Parque José Affonso Junqueira, é um dos grandes atrativos do Natal Poços de Luz. Com seis casinhas que oferecem uma variedade de itens de artesanato e culinária, o local remete às festividades de fim de ano e promete encantar turistas e moradores. Entre os produtos disponíveis está tecelagem, arte em retalhos, bordados, pinturas em tecido, decupagem, caixas decorativas, bonecos e pipocas gourmet.

A Vila do Artesanato funcionará até o dia 23 de dezembro, com os seguintes horários: às sextas-feiras, das 14h às 21h; aos sábados, das 10h às 21h; e aos domingos, das 10h às 18h. No feriado de 20 de novembro, estará aberta das 10h às 20h. Já entre os dias 16 e 19 de dezembro, o horário será das 17h às 21h. Nos dias 20, 21 e 22 de dezembro, mantém-se o horário padrão de sexta a domingo, e no dia 23 de dezembro, das 10h às 18h. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a abertura das casinhas será opcional.

Impacto no turismo e economia local

O secretário de Turismo de Poços de Caldas, Israel Pereira, destacou a importância do Natal para o turismo local. “O Natal traz a magia e é uma das épocas mais movimentadas na cidade, atraindo moradores e visitantes de várias partes do Brasil. Nossa economia está em torno de R$ 2 milhões, graças ao estoque de diversos materiais natalinos”, afirmou.

Em todo o estado, a expectativa é de um aumento de 20% no fluxo turístico, com uma ocupação hoteleira média de 80%. Em 2023, o Natal da Mineiridade atraiu cerca de 3,2 milhões de pessoas, consolidando Minas Gerais como um dos principais destinos de fim de ano do Brasil.

O governo estadual também planeja uma ampla campanha de divulgação dos eventos natalinos e dos atrativos culturais e naturais mineiros, com foco em estados vizinhos, como São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Belo Horizonte, epicentro das celebrações, terá o Circuito Liberdade como ponto central, além de cidades históricas como Ouro Preto e Diamantina.

Com ações em todas as regiões, o Natal da Mineiridade promete levar o espírito natalino e a hospitalidade mineira para milhões de pessoas em 2024.