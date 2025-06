Poços de Caldas é alvo de operação da PF contra organizações criminosas que movimentaram R$ 50 milhões

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 26, a Operação Conexão Sul de Minas, com foco na desarticulação de duas organizações criminosas envolvidas em crimes de alta gravidade. As ações se concentram em cidades do sul de Minas e do interior paulista, com destaque para Poços de Caldas, onde a operação contou com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e da aeronave Pegasus.

No município, foram cumpridos 47 mandados de busca e apreensão, o maior número entre as cidades envolvidas na operação. A mobilização reuniu 250 policiais federais e 80 policiais militares, com reforço aéreo da Pegasus, para o cumprimento de 18 mandados de prisão temporária, 16 preventivas e 80 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Alfenas.

As organizações criminosas têm atuação marcante em Poços de Caldas, Alfenas, Campestre, Andradas e outras localidades, sendo investigadas por tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, extorsão, roubo a instituições financeiras, receptação e adulteração de veículos. As investigações duraram um ano e contaram também com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

Em ações anteriores à deflagração da operação, houve prisões em flagrante e apreensões de drogas, armas, munições e veículos adulterados, inclusive a descoberta de um laboratório de refino de cocaína na zona rural de Altinópolis (SP), com vasta quantidade de insumos e equipamentos para produção em larga escala.

As apurações apontam que as organizações movimentaram ao menos R$ 50 milhões em ativos ilícitos, especialmente por meio da compra e venda de veículos usados, utilizando empresas de fachada e laranjas para ocultar a origem criminosa dos recursos.

Além das prisões, a operação visa atingir o núcleo financeiro das quadrilhas, com bloqueio de contas bancárias, apreensão de imóveis, veículos de luxo, embarcações e outros bens de alto valor usados para lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal ressalta a importância do apoio da sociedade por meio de denúncias anônimas, reforçando o compromisso com o combate à criminalidade organizada e a garantia da segurança pública na região.