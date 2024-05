Poços de Caldas encerra primeiro trimestre de 2024 com crescimento de emprego, segundo dados do Caged

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas registrou um saldo positivo de 887 vagas de trabalho no primeiro trimestre de 2024, conforme os dados Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Este resultado é parte de uma tendência maior observada em Minas Gerais, que de janeiro de 2019 até março deste ano, criou 825.121 empregos formais.

Nos três primeiros meses de 2024, Poços de Caldas viu um aumento de 8.371 novas contratações, em comparação com 7.484 desligamentos. Os números detalhados por mês mostram um ganho de 170 vagas em janeiro, 467 em fevereiro e 250 em março.

Os setores que mais se desenvolveram para esse crescimento em Poços de Caldas foram a indústria, com um saldo de 418 vagas, e serviços, com 412 vagas. A construção civil também apresentou um bom desempenho com 97 novas vagas. Por outro lado, o comércio teve um saldo negativo, com uma perda de 44 vagas.

Na agropecuária, o saldo foi modesto, mas positivo, com 4 novas vagas, demonstrando um crescimento equilibrado entre admissões e desligamentos.

Este desempenho positivo reflete a política adotada por Minas Gerais para atrair investimentos privados, que já somou R$ 409,5 bilhões desde 2019, um aumento significativo em relação aos R$ 11 bilhões da gestão anterior. Programas como o “Minas Livres Para Crescer”, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), impulsionam o empreendedorismo e a liberdade econômica no estado.

O governador Romeu Zema destacou a importância de recuperar a substituição do estado para criar um ambiente propício aos investimentos. “Estamos conseguindo transformar a vida dos mineiros”, afirmou Zema, destacando o aumento de confiança dos empresários que resulta em mais negócios e, consequentemente, mais empregos.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, também ressaltou que a chegada de novos setores, indústrias, o impulso no turismo, eventos, novos negócios e capacitações estão fomentando a criação de empregos na cidade. “Os números do primeiro trimestre são um sinal de crescimento contínuo nos principais segmentos do mercado em Poços de Caldas, contribuindo significativamente para o segundo maior estoque de empregos formais do país, posicionando Minas Gerais atrás apenas de São Paulo.”

Os dados do Caged são divulgados mensalmente e oferecem uma visão detalhada do mercado de trabalho local. Os interessados ​​podem acessar essas estatísticas através do link http://pdet.mte.gov.br/novo-caged, onde podem encontrar informações atualizadas sobre a criação de empregos em Poços de Caldas e em outras regiões do Brasil.