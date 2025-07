Poços de Caldas enfrenta semana gelada com mínima de 4°C, alerta Inmet

Atualizado em 28 de julho de 2025

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a queda brusca de temperatura em diversas regiões de Minas Gerais. De acordo com o comunicado, cidades do Sul, Sudoeste, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba podem registrar diminuição de até 5 °C nos termômetros. O aviso segue válido até as 10h desta terça-feira (29).

Em Poços de Caldas, por exemplo, a previsão indica uma semana gelada. Nesta segunda-feira (28), os termômetros marcam mínima de 13°C e máxima de 23°C. Na terça, a queda é significativa: mínima de 7°C e máxima de apenas 18°C. O ponto mais frio deve ser registrado na quarta-feira (30), com mínima de 4°C e máxima de 20°C. A partir de sexta-feira, os termômetros voltam a subir ligeiramente, com mínima prevista de 9°C e máxima de 23°C.

Diante das baixas temperaturas, a Defesa Civil divulgou algumas orientações importantes para a população:

✅ Hidrate-se com frequência, mesmo que a sensação de sede seja menor;

✅ Evite banhos muito quentes, pois podem intensificar o ressecamento da pele — use hidratante, se necessário;

✅ Pratique atividades físicas utilizando agasalhos adequados;

✅ Em ambientes fechados e com muitas pessoas, mantenha as janelas abertas para garantir ventilação e reduzir o risco de doenças respiratórias;

✅ Em caso de sintomas como falta de ar, tosse persistente ou piora de quadros alérgicos, procure orientação médica.

A queda nas temperaturas é típica desta época do ano, mas requer atenção redobrada com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, que são mais vulneráveis às mudanças climáticas.

A população pode acompanhar atualizações e novos avisos por meio dos canais oficiais do Inmet e da Defesa Civil de Minas Gerais.