Poços de Caldas está aberta para motohomers

A cidade de Poços de Caldas, situada no sul de MG, está aberta para receber visitantes com seus motorhomes e outros veículos adaptados. Mas, os motoristas devem ficar atentos às regras do município.

Os motorhomes podem circular livremente pelo centro da cidade e pontos turísticos municipais. Existe também a permissão de pernoite na cidade. Para estacionar na área de estacionamento rotativo, no centro, deve ser observada a vaga denominada ‘vaga estendida’, destinada a veículos de maior porte. Deve ser verificado o tamanho do veículo, se é adequado às medidas das vagas estendidas. Caso ultrapasse, invadindo outra vaga, o veículo poderá ser notificado. O município dispõe também de campings particulares que possuem toda a infraestrutura apropriada para motorhomes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, até maio deste ano, a Prefeitura disponibilizava uma área próxima ao centro, para pernoite, em frente a antiga estação de trem (Fepasa/Mogiana). Mas, por se tratar de patrimônio histórico do município, houve uma solicitação por parte de pessoas ligadas a este setor, para que não mais fosse cedida esta área.

A sugestão foi acatada, até porque , com a disseminação deste tipo de turismo, o número de veículos que solicitavam os serviços municipais aumentou muito, inviabilizando a cessão do local para estacionamento. O secretário de Turismo, Ricardo Oliveira, ressalta ainda que, naquele lugar, “não existe uma estrutura adequada para fornecimento de água, luz e nem de escoamento de esgoto, inviabilizando o atendimento de qualidade que este turista merece”.

A Secretaria de Turismo se coloca à disposição de todos para orientação quanto aos locais (particulares) onde os motorhomes poderão ser recebidos com toda infraestrutura necessária para que seus ocupantes possam desfrutar das belezas naturais de Poços de Caldas, com segurança e tranquilidade. Para mais informações, basta ligar no (35) 3697-2300 ou enviar uma mensagem para turismo@pocosdecaldas.mg.gov.br