Poços de Caldas está entre as cidades finalistas no “Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor”

Vinte e nove municípios mineiros concorrem com 32 projetos à etapa estadual do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor (PSPE). Os projetos e os municípios vencedores serão conhecidos no dia 29 de abril, na cerimônia de premiação da etapa Minas Gerais do XI PSPE.

“O Prêmio é uma grande vitrine de reconhecimento e visibilidade para os municípios que têm políticas públicas destinadas aos pequenos negócios. É o maior prêmio municipalista brasileiro”, destaca Roberto Simões, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas.

No total, 209 projetos de 153 municípios foram inscritos na décima primeira edição do Prêmio. Na primeira etapa, 176 trabalhos de 131 municípios foram classificados. Os 32 projetos finalistas concorrem nas oito categorias do prêmio: Cidade Empreendedora – Região Sudeste; Compras Governamentais; Desburocratização; Empreendedorismo na Escola; Governança Regional e Cooperação Intermunicipal; Inovação e Sustentabilidade; Marketing Territorial e Setores Econômicos e Sala do Empreendedor.

Até o dia 8 de abril, equipes do Sebrae visitarão os municípios finalistas para checar os projetos. Após a conferência in loco, os trabalhos seguem para a análise do comitê julgador.