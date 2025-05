Poços de Caldas está entre os 35 municípios mineiros que lideram o desenvolvimento em Minas Gerais, segundo Índice Firjan

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cidade colhe os frutos da desburocratização com 674 novos negócios formalizados após adesão ao programa Minas Livre para Crescer

Poços de Caldas está entre os 35 municípios mineiros que lideram o desenvolvimento socioeconômico no estado, conforme a mais recente edição do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), divulgada em maio. O levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) avaliou 5.550 cidades brasileiras entre 2013 e 2023 e destacou os municípios com melhor desempenho nos pilares de emprego e renda, saúde e educação.

No cenário estadual, Minas Gerais conquistou a 5ª posição no ranking nacional, com 41 cidades entre as 500 mais bem colocadas do país. Poços de Caldas figura nesse grupo seleto, reforçando sua posição como um dos principais polos de desenvolvimento de Minas — e comprovando a efetividade da adesão ao programa estadual Minas Livre para Crescer, coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG).

A cidade aderiu oficialmente ao sistema Redesim+Livre no dia 2 de abril de 2024, e os resultados não demoraram a aparecer: 674 novos negócios foram formalizados em somente dois meses, sendo 478 Microempreendedores Individuais (MEIs) e 196 empresas de outros portes. Esse salto evidencia o impacto direto da simplificação dos processos de abertura de empresas e da redução da burocracia promovida pelo programa estadual.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poços de Caldas, Franco Martins, destaca que a adesão ao programa representa um marco para a cidade. “Estar entre os 35 municípios com maior índice de desenvolvimento em Minas não é por acaso. A adesão ao Minas Livre para Crescer é parte de um movimento maior de modernização da gestão pública e promoção de um ambiente econômico mais dinâmico e seguro”, pontua.

Segundo o gerente do Poços Fácil, Evandro Dias Leite, o sistema facilita o processo de liberação de alvarás, permitindo, por exemplo, que MEIs iniciem suas atividades imediatamente após o registro, sem a necessidade de autorização prévia. Empresas de baixo e médio risco também têm o processo agilizado: o alvará de funcionamento é liberado em tempo médio de 16 minutos, após o preenchimento de um questionário digital. Somente empresas de alto risco seguem exigindo vistoria prévia.

O coordenador da Divisão de Fomento à Indústria, Comércio e Inovação, José Porto, reforça que a equipe do Poços Fácil está preparada para dar suporte ao empreendedor. “Cada negócio que nasce ou se regulariza em Poços de Caldas é mais uma oportunidade de geração de renda e crescimento sustentável para nossa população.”



Liberdade Econômica impulsionando o futuro

O programa Minas Livre para Crescer já alcançou mais de 550 municípios mineiros, beneficiando mais de 13 milhões de pessoas. Entre os avanços recentes estão a criação do sistema Redesim+Livre, em parceria com a Jucemg e o Sebrae Minas, e o lançamento de um novo decreto que ampliou para 915 as atividades econômicas de baixo risco isentas de alvará.

Para o subsecretário de Liberdade Econômica e Empreendedorismo do Estado, Rodrigo Melo, o destaque de Poços de Caldas é um exemplo do impacto positivo da política pública estadual: “A cidade mostra como a liberdade econômica pode ser transformadora. Simplificar processos e reduzir entraves é criar um ambiente onde as pessoas podem crescer, inovar e prosperar.”

Com uma administração comprometida com a inovação e o fomento à economia, Poços de Caldas não apenas lidera os índices de desenvolvimento, mas também demonstra que é possível aliar eficiência, inclusão produtiva e crescimento sustentável.