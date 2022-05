Poços de Caldas fica em segundo lugar do destino que mais cresceu em reserva no verão 2022

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Segundo levantamento da plataforma de tecnologia hoteleira Omnibees, Poços de Caldas figura na segunda colocação entre os 25 destinos brasileiros que mais cresceram em reservas de hotel no verão 2022, perdendo apenas para Maragogi (AL). A cidade sulmineira registrou um aumento de 88%. A outra cidade mineira que figura no ranking é a capital Belo Horizonte, em 24º lugar.

O verão de 2022 foi marcado pela retomada do turismo em todo o país, pós pandemia, período que registrou crescimento do setor turístico em todo território nacional, superando os números do último levantamento realizado pela plataforma, em 2019/2020.

Para o secretário municipal de Turismo, Ricardo Fonseca, os números são reflexo da articulação entre governo municipal, o trade turístico, CVB e o governo do Estado, para divulgação do destino Poços de Caldas. “É um trabalho em conjunto, articulado pela Secretaria Municipal de Turismo e que vem crescendo bastante. Tivemos também uma grande exposição na mídia nacional e regional, com a gravação de filmes e novelas e também a repercussão de Poços que figura no mapa do turismo brasileiro como categoria A. Tudo isso são fatores que refletem positivamente na divulgação da cidade. Estamos muito felizes com este resultado e trabalhamos para que os números também sejam significativos no período do inverno”.

A Omnibees é uma plataforma de tecnologia hoteleira com mais de 20 anos, desenvolvendo soluções tecnológicas para a indústria de turismo, com diversos projetos de sucesso. Congrega mais de 6.400 hotéis por todo país.

Confira o ranking completo do levantamento:

1. Maragogi – 114%

2. Poços de Caldas – 88%

3. Mata de São João – 65%

4. Porto Seguro – 64%

5. Balneário Camboriú – 48%

6. Ipojuca

7. Tibau do Sul

8. Paraty

9. Gramado

10. Ilhéus

11. Jericoacoara

12. Maceió

13. Fortaleza

14. Itajaí

15. Natal

16. Aracaju

17. Recife

18. Florianópolis

19. Blumenau

20. Cairu

21. Bento Gonçalves

22. Foz do Iguaçu

23. João Pessoa

24. Belo Horizonte

25. Joinville