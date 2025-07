Poços de Caldas ganha novo termômetro com relógio ao lado das Thermas Antônio Carlos

Foi inaugurado nesta sexta-feira, 4 de julho, um moderno termômetro com relógio em frente às Thermas Antônio Carlos, um dos pontos turísticos mais icônicos de Poços de Caldas. A nova estrutura une tradição e tecnologia, consolidando-se como mais um atrativo para quem visita ou vive na cidade.

Instalada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, a iniciativa busca valorizar o patrimônio histórico, reforçar a identidade cultural local e melhorar a experiência dos frequentadores do centro turístico.

Com design contemporâneo e integrado à paisagem das Thermas, o equipamento proporciona não apenas informações práticas, como temperatura e horário, mas também contribui com o charme do entorno, tornando-se mais um destaque visual em um dos locais mais fotografados da cidade.

