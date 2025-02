Poços de Caldas inaugura Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais com a presença do Governador Romeu Zema

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, esteve em Poços de Caldas nesta quarta-feira (02), para anunciar uma importante conquista para a segurança rural da região: a inauguração da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais.

A novidade foi recebida com entusiasmo pelo Prefeito Paulo Ney e pelo Vice-Prefeito Eduardo Januzzi, que destacaram o impacto positivo da ação para os produtores rurais da cidade e das áreas vizinhas. A delegacia será instalada inicialmente no prédio da Delegacia Regional e contará com uma equipe composta por um delegado, dois investigadores e um escrivão, com previsão de reforço após o concurso em andamento. Ela atenderá a 11 municípios da região, incluindo Poços de Caldas, Cabo Verde, Divisa Nova, Andradas, Ibitiura de Minas, Botelhos, Caldas, Campestre, Bandeira do Sul, Santa Rita de Caldas e Ipuiúna. A principal função será a investigação de furtos e roubos de tratores, maquinários agrícolas, gado, insumos e grãos, colaborando com as outras delegacias rurais do 18º Departamento de Polícia Civil.

A criação da Delegacia Rural representa uma vitória para a cidade, que era a única regional sem esse tipo de unidade. A presença de Zema em Poços de Caldas reforça o compromisso do Governo Estadual com o fortalecimento da segurança no campo e o apoio ao setor agropecuário, que tem sido um dos principais motores da economia mineira, com destaque no crescimento das exportações. Em sua fala, Zema ressaltou a importância da delegacia como uma ferramenta fundamental no combate aos crimes que afetam o produtor rural. “O produtor rural tem recebido o suporte não só da estrutura da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, mas agora também da Secretaria de Segurança Pública. O agro tem sido o precursor da economia mineira, e este apoio é cada vez mais relevante”, afirmou o Governador.

O Prefeito Paulo Ney também expressou sua satisfação com a novidade, destacando que a Delegacia Rural é uma demanda antiga, não só para Poços de Caldas, mas para toda a região. Ele enfatizou a importância da criação da unidade para os produtores rurais, que frequentemente enfrentam dificuldades relacionadas à segurança no campo. “Essa é uma grande conquista para os produtores rurais, e a vinda do Governador mais uma vez à cidade demonstra seu compromisso com a nossa região. Ele nunca vem a passeio, sempre trazendo algo concreto para a população”, afirmou Paulo Ney.

O evento contou com a presença de Deputados, Secretários Municipais, prefeitos das cidades vizinhas, chefes dos Bombeiros e Polícia Militar, além de outras autoridades de Poços de Caldas e região.

Além disso, o Prefeito aproveitou a ocasião para destacar a necessidade de melhorias em infraestruturas essenciais, como o viaduto no trevo da Saturnino De Brito, um ponto crítico de tráfego na cidade. Paulo Ney destacou que o Governador já havia se comprometido a viabilizar a obra, que deve ser realizada até o final do seu mandato. A visita de Zema e os avanços anunciados simbolizam a continuidade do trabalho conjunto entre a gestão municipal e o Governo Estadual, sempre com foco no desenvolvimento e na melhoria das condições de vida da população.