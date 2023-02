Poços de Caldas inicia aplicação da vacina bivalente contra Covid-19

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A partir de segunda-feira (27), estará liberada em Poços de Caldas, para aplicação em idosos acima de 70 anos, a vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19, que conta com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção para a variante Ômicron. Para receber essa dose, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação, composto pelas duas primeiras doses ou das vacinas monovalentes.

Além dos idosos com 70 anos ou mais, serão vacinados neste primeiro momento pessoas vivendo em instituição de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos (com apresentação de declaração médica).

São considerados imunocomprometidas pessoas com transplante de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV (PVHIV); pessoas com doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticóide e/ou ciclofosfamida; indivíduos em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão; pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiência primárias); pessoas com doença renal crônica em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses e pessoas com neoplasias hematológicas.

O município de Poços de Caldas receberá a vacina em lotes e a cada novo lote, terá ampliação da faixa etária e público alvo, conforme será divulgado.

As pessoas podem se vacinas em todas as salas de vacina, das 08h às 16h30.

Documentação

-Para imunização é necessária apresentação de um dos seguintes documentos: RG, CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação.

Locais de vacinação

1.UBS Centro – Rua Pernambuco, Nº459 – 08h às 18h

2. São Jorge – Av. Antônio Togni, N°2.055 (Vila Cruz)

3.UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça, nº131 (Jd. Country Club)

4. Ponto da Cascata – Rua Vicente Miranda, N°229 (Marco Divisório)

5. Santa Augusta – Rua Nicolina Bernardes, Nº 230 (Santa Augusta)

6. Esperança II – Rua Lázaro de Lima, N° 280 (Pq. Esperança)

7. Regional Sul – Av. Antônio Marinoni, Nº 125 (São Sebastião I)

8. Jd. Kennedy II – Rua Estanho, Nº 195 (Jd. Kennedy II)

9. Jd. Kennedy I – Tua Pirita, Nº116 (Jd. Kennedy I)

10. São José – Rua Professora Lourdes Mourão, s/n (Centenário)

11. UBS Cascatinha – Av. Santo Antônio, N° 356 (Cascatinha)

12. UBS Jd. São Paulo – Rua Jaguari, N° 15 (Jd. São Paulo)

13. Santa Rosália – Pça. Dr. Antenor Damini, Nº 233 (Santa Rosália)

14. Vila Nova – Rua Antônio Pereira Guimarães, Nº 299 (Vila Nova)

15. Dom Bosco I – Rua Francisco Cantos Davo s/n (Jd. Formosa)

16. Nova Aurora – Rua Benedita Costa Lucas, Nº 60 (Jd. Ipê)

17. UBS Regional Leste – Rua Cecília Fishela, s/n (Estância São José)

18. UBS Pq. Pinheiros – Rua Victor Emanuel iMESI, s/n (Pq. Pinheiros)

20. UBS Caio Junqueira – Rua Mangueira, Nº 262 (Caio Junqueira)

