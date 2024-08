Poços de Caldas institui Projeto Banco Vermelho para combate à violência contra a Mulher

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Decreto n.º 14.583, publicado no Diário Oficial do município de Poços de Caldas (https://abrir.link/cQkyY), institui o Projeto Banco Vermelho, uma iniciativa voltada à conscientização e ao combate à violência contra a mulher. A ação está alinhada com a Lei Federal n.º 14.448, de 9 de setembro de 2022, que estabelece o Agosto Lilás como o mês nacional de proteção à mulher.

O Projeto Banco Vermelho, aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, visa sensibilizar a população sobre a violência contra a mulher e o feminicídio. Para isso, bancos na cor vermelha serão instalados em espaços públicos de grande circulação, cada um contendo a frase “Ligue 180” e mensagens que incentivam a reflexão sobre o tema. Além disso, os bancos terão QR Codes que direcionam para sites com informações sobre formas de denúncia e suporte para as vítimas.

O lançamento oficial do projeto está previsto para setembro, com a presença de autoridades locais. Até o momento, quatro bancos estão em fase de instalação nos seguintes locais: Praça Pedro Sanches, Praça Dom Pedro II, no CREAS, e em frente à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Poços de Caldas.

A violência doméstica é uma questão de extrema urgência. No Brasil, uma mulher é agredida a cada quatro horas, segundo a Rede Observatório de Segurança. Minas Gerais se destaca negativamente, sendo o segundo estado com maior número de feminicídios em 2023. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que, no último ano, 183 mulheres foram vítimas de feminicídio em Minas Gerais, um aumento significativo em relação aos anos anteriores.

Diversas ações foram promovidas em Poços de Caldas durante o Agosto Lilás, incluindo a 1ª Corrida Night Run ‘Quebrando o Silêncio’, que uniu a comunidade em torno da causa do combate à violência contra a mulher. Outras iniciativas, como rodas de conversa e a iluminação do Cristo Redentor na cor lilás, também chamaram atenção para a campanha. Marcela Carvalho, secretária de Promoção Social, ressaltou a importância dessas ações: “É fundamental que todos estejam cientes da gravidade dessa questão e se engajem na luta por um mundo onde nenhuma mulher precise sofrer violência. Além de promover a prática de atividades físicas, queremos, sobretudo, promover a conscientização e o apoio mútuo, mostrando que juntos podemos fazer a diferença e construir uma sociedade mais segura e respeitosa para todas as mulheres.”

Serviços de Apoio

Poços de Caldas oferece suporte às mulheres por meio do Núcleo da Mulher, uma das frentes de trabalho do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). O Núcleo está localizado na Rua Laguna, 820, Jardim dos Estados, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O telefone de contato é (35) 3697-2626, e o WhatsApp é (35) 9 8871-1158.

Além disso, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Poços de Caldas está disponível para denúncias e suporte, localizada na Av. Dr. David Benedito Otoni, 527, Jardim dos Estados. O telefone para contato é (35) 3712-9647, e denúncias podem ser feitas pelo número 180.