Poços de Caldas integra campanha “Inverno em Minas”

Um dos destino mais aconchegantes e charmosos do Sul de Minas, Poços de Caldas participa da campanha “Inverno em Minas”, do Governo do Estado, que visa divulgar e promover os destinos mineiros celebrando com a nossa rica gastronomia e suas comidas de frio, eventos e experiências que Minas pode oferecer aos turistas.

Com um festival todinho dedicado à estação mais fria do ano, Poços de Caldas se coloca como uma opção cultural para os visitantes. O Festival de Inverno de Poços de Caldas acontece de 12 a 28 de julho, com 140 atividades que vão agitar a cidade, com muita música, teatro, circo, dança, exposições, cultura popular e recreação para todas as idades e gostos, na região central e também nos bairros. A programação completa pode ser acessada no link https://pocosdecaldas.mg.gov.br/festivaldeinverno/.

A campanha segue até 21 de julho. Podem ser cadastrados os festivais gastronômicos, festivais de inverno, eventos de música, dança, feiras, shows, mostras de cinema, ou atividades desde que tenha data de início e fim dentro do período de inverno.

Com a chegada do inverno, as montanhas de Minas ganham um novo charme, atraindo viajantes do Brasil e do mundo em busca de experiências únicas e da hospitalidade tão presente na cultura local. Com suas particularidades, cada região do estado tem seus encantos e os turistas terão cinco Circuitos de Inverno neste período do ano.