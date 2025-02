Poços de Caldas intensifica combate à febre amarela com ações emergenciais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas segue mobilizada no combate à Febre Amarela, reforçando as medidas para a criação de uma frente ampliada para a vacinação após a confirmação da morte de um primata não humano infectado pelo vírus na cidade em janeiro deste ano. Apesar dos esforços, a cobertura vacinal no município ainda está abaixo da meta exigida pelo Ministério da Saúde. Entre crianças menores de um ano, a taxa de imunização é de 79,79%, enquanto o objetivo é atingir 95% da população entre 9 meses e 59 anos.

Como parte das medidas preventivas, a Secretaria Municipal de Saúde lançou uma campanha de conscientização e intensificou a vacinação, que é a principal forma de proteção contra a febre amarela. Além das ações educativas, será realizado um Dia “D “, que irá acontecer na próxima semana, onde serão reunidos os profissionais de saúde para falar sobre os trabalhos de combate à doença.

Outra medida importante é o trabalho das equipes de Saúde da Família, agentes comunitários de saúde, de endemia e enfermagem estão realizando a busca de não vacinados.

A Vigilância Ambiental já realizou o mapeamento da mata onde foi encontrado o primata e intensificou o monitoramento de macacos na região.

A Prefeitura reforça ainda a importância de outras medidas preventivas, como o uso de repelente e roupas adequadas para evitar picadas do mosquito transmissor e a eliminação de possíveis criadouros do transmissor, incluindo o Aedes Aegypti, potencial transmissor no ciclo urbano.





Importância da vacina

A vacina para a Febre Amarela faz parte do calendário básico de imunização das crianças de 9 meses a menores de 5 anos, com uma dose de reforço aos 4 (quatro) anos de idade, e dose única na população de 5 a 59 anos de idade não vacinada.

Atualmente, o município disponibiliza 21 salas de vacina que funcionam a partir das 8 horas da manhã até às 16h30. Em breve serão adotadas medidas para a abertura de unidades em horários e datas extraordinárias.

Segundo Juliana Loro, coordenadora de Vigilância Epidemiológica, a medida mais eficaz para prevenir a doença continua sendo a vacina. ” Importante todas as pessoas verificarem a situação vacinal contra a febre amarela, pois é um período de circulação do vírus e aumento de casos em nossa região, e a vacinação é a única forma efetiva de prevenção contra essa doença grave e com alta letalidade”, destaca Juliana

Morte do primata não humano

O macaco foi encontrado no dia 16 de janeiro deste ano na região do Jardim dos Estados. Foram realizados exames na Fundação Ezequiel Dias (FUNED) em Belo Horizonte, que confirmaram positivo para Febre Amarela. Este é o segundo caso de epizootia em 2025 registrado pela regional de Saúde de Pouso Alegre, o outro foi na cidade de Toledo. Lembrando que em Poços de Caldas nunca se registrou caso da doença em humano mas possui corredores ecológicos de ciclos de transmissão.

Segundo o secretário adjunto de Saúde de Poços de Caldas, Dr. Luis Augusto de Faria Cardoso, a morte de primatas serve como um alerta para a circulação do vírus. “Os primatas não humanos são hospedeiros silvestres do vírus da febre amarela, mas quem transmite são os mosquitos, sendo os macacos considerados sentinelas naturais. Quando um primata é encontrado morto ou doente, isso indica que o vírus pode estar circulando, e por isso intensificamos as ações de prevenção e nossa vigilância está atenta e atuante em quaisquer ação neste sentido. Se encontramos um animal nestas condições antes de quaisquer caso humano é porque nossos esforços de vigilância cumpriram o seu papel”, reforçou Dr. Luis.

Morte em Minas Gerais

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), confirmou nesta segunda-feira (3), a primeira morte por Febre Amarela este ano. Trata-se de um homem que residia em Bragança Paulista e trabalhava na Zona rural de Extrema, no Sul de Minas. O local provável de contaminação ainda está em investigação.

Já o primeiro caso de contaminação foi notificado em 7 de janeiro deste ano. O paciente é um homem, de 65 anos, morador de Camanducaia, também no Sul do estado. Ele está internado em um hospital de São Paulo, onde faz tratamento oncológico para tratar um linfoma, mas não corre risco de morrer.

Os últimos casos de febre amarela urbana foram registrados no Brasil em 1942 e todos os casos confirmados desde então decorrem do ciclo silvestre de transmissão.

Sobre a Febre Amarela

Doença febril aguda, com gravidade variável, alta letalidade nas formas graves (aproximadamente 50%)

Causa:

A febre amarela é causada pelo vírus da febre amarela que é transmitido por mosquitos infectados.

Sintomas:

Os sintomas da febre amarela podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem:

1. Febre alta

2. Dor de cabeça

3. Dor no corpo

4. Náusea e vômito

5. Diarreia

6. Icterícia (amarelamento da pele e dos olhos)

7. Hemorragia (sangramento)

Formas de Transmissão:

Por picada de mosquitos – Haemagogus, Sabethes ( Aedes aegypti)

Prevenção:

A prevenção da febre amarela é fundamental e pode ser feita de várias formas:

1. Vacinação: a vacina da febre amarela é a principal forma de prevenção.

2. Controle de Mosquitos: eliminar os mosquitos que transmitem a doença é fundamental.

3. Uso de Repelentes: para evitar picadas de mosquitos.

4. Proteção Pessoal: usar roupas que cubram a pele e evitar áreas de risco.

Tratamento:

O tratamento da febre amarela é basicamente sintomático, ou seja, visa a aliviar os sintomas. Não há um tratamento específico para a doença, mas a vacinação é a melhor forma de prevenção.