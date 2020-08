Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Entrega e abertura dos envelopes será no dia 15 de setembro

Alice Dionisio | 12h14

A Prefeitura de Poços de Caldas publicou esta manhã (11), no Diário Oficial do Município, o novo Edital de Concorrência Pública de Concessão do Serviço de Transporte Coletivo da cidade.

O novo termo está disponível no site da prefeitura www.pocosdecaldas.mg.gov.br

Os envelopes devem ser protocolados no dia 15 de setembro de 2020 até às 10h. A abertura será realizada logo em seguida, às 10h30, no Departamento de Suprimentos.

Edital revisado

Em junho, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) afirmou que uma das cláusulas do antigo edital, onde dizia que não poderia haver aumento no preço da tarifa da passagem, poderia gerar prejuízo à empresa vencedora. Sendo assim, um novo edital foi publicado.