Poços de Caldas lança o projeto “Poços: Nossa Identidade” com foco na construção coletiva de um futuro sustentável

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria de Turismo e do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), em parceria com o Sebrae, apresenta nessa semana o projeto “Poços: Nossa Identidade”. A iniciativa busca criar um planejamento estratégico para o futuro da cidade, valorizando suas potencialidades locais e promovendo a sustentabilidade como eixo central de desenvolvimento.

Workshops envolvimento a comunidade

Na fase inicial, o projeto promove oficinas temáticas entre os dias 26 e 29 de novembro, na sede da Secretaria de Turismo, localizada na Rua Dr. Francisco Faria Lobato, 416, além disso, durante toda a semana são realizadas ações nas ruas, com pesquisa com os moradores nas feiras livres. Os encontros buscam ouvir diferentes grupos, como moradores, empresários e turistas, para compreender percepções sobre a cidade e traçar diretrizes para o futuro.

Programação:

PLACE BRANDING

GRUPOS DE COCRIAÇÃO

26 de novembro (terça-feira):

9h: Gestão Pública

14h: Comércio

18h: Hotéis e Guias de Turismo

27 de novembro (quarta-feira):

9h: Atrações Turísticas e Aventura

14h: Cultura, Movimento LGBTQIAPN+ e Movimento Afro

18h: Economia Criativa

28 de novembro (quinta-feira):

9h: Artesanato

14h: Gastronomia/Cervejarias

18h: Educação e Juventude

29 de novembro (sexta-feira):

9h: Turismo Rural/Região Vulcânica

14h: Indústria, Mineração e Inovação

O projeto conta com a consultoria de Caio Esteves Ribas, arquiteto e urbanista reconhecido como pioneiro em place branding e placemaking no Brasil. Ele utiliza essas abordagens inovadoras para fortalecer a resiliência de espaços, conectando a identidade local às expectativas da população. Entre suas obras estão os livros Place Branding (2016), Cidade Antifrágil (2021) e Lugares Futuros (2024).

Nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, o projeto leva ações públicas às ruas de Poços de Caldas. Essas atividades interativas buscam ampliar a participação popular de moradores e turistas, em pontos estratégicos, captando ainda mais ideias e percepções.

O secretário de Turismo, Israel Pereira, enfatiza a relevância de “Poços: Nossa Identidade”. “Este é um momento de grande importância para Poços de Caldas. Estamos criando um planejamento participativo, ouvindo vozes diversas para garantir que uma cidade se torne cada vez mais atrativa e sustentável, tanto para quem visita quanto para quem vive aqui.”

Os resultados dos workshops e das ações públicas serão organizados e divulgados pela Prefeitura. A iniciativa reforça o compromisso de Poços de Caldas com um turismo forte, sustentável e com a promoção de sua identidade cultural e social, solidificando sua posição como um destino de referência e um excelente lugar para viver e investir.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.