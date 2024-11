Poços de Caldas mantém saldo positivo na geração de empregos no mês de setembro, aponta CAGED

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas encerrou mais um mês com saldo positivo na geração de empregos, conforme os dados mais recentes divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Em setembro, a cidade teve um saldo positivo de 305 vagas de emprego.

O saldo positivo foi resultado de 2527 admissões frente a 2.222 desligamentos, evidenciando um dinamismo no mercado de trabalho local. O setor de serviços liderou, com melhor saldo positivo. Foram 1200 admitidos e 1036 desligamentos, totalizando um saldo de 164 vagas.

No setor industrial, foram contratados 443 trabalhadores e desligados 334, resultando em um acréscimo líquido de 109 vagas. Na construção civil, houve um saldo positivo de 4 vagas, consequência de 157 admissões e 153 desligamentos.

No setor agropecuário, houve o único índice de retração, com um saldo negativo de 8 vagas, decorrente de 31 contratações e 39 desligamentos. O comércio também apresentou saldo positivo, com 696 admissões e 660 desligamentos.

Os dados do Caged são divulgados mensalmente e oferecem uma visão detalhada do mercado de trabalho local. Os interessados ​​podem acessar essas estatísticas através do link http://pdet.mte.gov.br/novo-caged, onde podem encontrar informações atualizadas sobre a criação de empregos em Poços de Caldas e em outras regiões do Brasil.