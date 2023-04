Poços de Caldas marca presença no 4º Encontro de Gestores de Cultura e Turismo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Representantes da equipe da Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas participaram do 4º Encontro de Gestores de Cultura e Turismo e de Circuitos Turísticos de Minas Gerais, na capital Belo Horizonte. O secretário Gustavo Dutra e servidoras da Secult participaram da extensa programação do encontro, além de visitas e reuniões ligadas ao escopo do trabalho da Secult.

“O 4º Encontro de Gestores foi uma grande oportunidade para todos os participantes, com inúmeras possibilidades de se debater Cultura e Turismo, com a troca de experiências sobre temas importantíssimos e atuais, como a Lei Paulo Gustavo, os resultados do Carnaval da Liberdade e a nova Lei de Licitações, por exemplo. Sem dúvida, a programação foi de grande relevância para que os municípios pudessem se aprimorar e, com certeza, os gestores municipais da Cultura e do Turismo de Minas voltaram mais enriquecidos para as suas cidades”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Entre as atividades constantes da programação, palestras e mesas de debate. No primeiro dia (28/3), houve o lançamento do programa Palácio das Artes no Circuito, palestra magna com o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, e conversa com a Secult, com a participação do próprio secretário, da secretária adjunta, Milena Pedrosa, do subsecretário de Turismo, Sérgio de Paula, e do subsecretário de Cultura, Igor Arci, além da entrega do Selo Cidade Amiga.

Já no segundo dia do evento, foram abordados temas de grande relevância para a cadeia produtiva da Cultura, em especial para as equipes de gestão municipais, como Lei Aldir Blanc 2 e Lei Paulo Gustavo, e o impacto da nova Lei de Licitação e Contratos (Lei Nº 14.133/21) nos setores de Cultura e Turismo dos municípios mineiros, entre outros.

No encerramento, no dia 30/3, foram realizados os painéis Promoção e Marketing de Destinos e Monitoramento de dados para estruturação do turismo local, além de programação complementar com visita aos equipamentos culturais.