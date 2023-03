Poços de Caldas participa da campanha “Minas Santa”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O secretário municipal de Cultura de Poços de Caldas e presidente da Rede de Gestores de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Gustavo Dutra, participou nesta semana dos lançamentos do Plano Estadual de Bens Culturais da Fé e sua Promoção Turística e da campanha Minas Santa. A apresentação foi realizada no Museu Mineiro, na capital Belo Horizonte, com a presença do secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira.

As duas ações são diferentes, mas complementares e contam com a atuação conjunta das Secretarias de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e Desenvolvimento Social (Sedese), das Polícias Civil e Militar (PMMG), além do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

O Plano Estadual visa promover, capacitar e estruturar o turismo da fé em Minas Gerais. Poços de Caldas vai poder registar no plano, por exemplo, suas diversas manifestações de Congado e Folia de Reis.

Já a campanha Minas Santa divulgará a programação da Semana Santa no estado, nos moldes da iniciativa Carnaval da Liberdade. O secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra, informa que a cidade entrará na programação com eventos como a apresentação teatral “Pelos Caminhos do Gólgota”, do Grupo de Teatro Trancos e Barrancos, com a encenação da Paixão de Cristo promovida pela Paróquia São Sebastião e com a Vila da Páscoa, atração a cargo da Secretaria Municipal de Turismo.

“Sem dúvida, as ações da Secult visam reconhecer a importância das manifestações religiosas para o povo mineiro e também para os visitantes que podem acompanhar uma vasta programação cheia de simbolismos. No caso de Poços de Caldas, vamos aproveitar também para valorizar ainda mais as manifestações da cultura tradicional”, destaca o secretário Gustavo Dutra.

Embora seja uma tradição de origem católica, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo abriu cadastro para todos os municípios inscreverem os eventos e manifestações da fé de todas as religiões programados para a Semana Santa 2023.