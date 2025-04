Poços de Caldas participa do programa Minas Santa 2025

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Minas Gerais é um estado conhecido por seus destinos ligados às tradições e à religiosidade. Com a chegada da Semana Santa, visitantes são convidados a vivenciar experiências únicas ligadas à cultura mineira durante todo mês. Poços de Caldas é um dos municípios a fazer parte do programa Minas Santa, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, que visa impulsionar a economia do turismo, a partir dos roteiros de fé.

No município, a programação vai contar com a encenação “Paixão de Cristo”, com o grupo Palavra Viva, no dia 16 de abril, às 19h30, na Basílica Nossa Senhora da Saúde, e com o tradicional espetáculo “Pelos Caminhos da Gólgota”, no dia 18 de abril, Sexta-feira da Paixão, às 20h30, na Praça da Capela de São Benedito.

Minas Santa

O programa Minas Santa surgiu para consolidar o Estado de Minas Gerais entre os principais destinos na Semana Santa. As ações incluem procissões, encenações, tapetes devocionais, entre outras iniciativas. Em sua terceira edição, a iniciativa é promovida pelo Governo de Minas, por meio da Secult-MG, e instituições parceiras. As ações do Minas Santa também integram o Ano Mineiro das Artes (AMA).

“O Minas Santa veio para fortalecer também a cultura popular. Com as manifestações culturais que acontecem neste período, o teatro tradicional reforça o quanto a arte faz parte como elemento de memória, levando as mensagens da Semana Santa que, dentro do Estado, é uma cultura muito rica e muito forte”, destaca o secretário municipal de Cultura, Nando Gonçalves.

Programação

Encenação “Paixão de Cristo” – Grupo Palavra Viva

Data: 16/04 | quarta-feira | 19h30

Local: Basílica Nossa Senhora da Saúde

A história começa a partir dos milagres de Jesus. No decorrer do evento a encenação retrata como os sacerdotes fariseus se sentiam ameaçados. Com grandes atuações, o grupo de Teatro Palavra Viva continua com a Santa Ceia, a tentação de Judas, a angústia de Jesus no Horto das Oliveiras, a prisão e paixão de Cristo, terminando com a ressureição de Jesus.

Espetáculo “Pelos Caminhos da Gólgota” – Grupo Trancos e Barrancos

Data: 18/04 | sexta-feira | 20h30

Local: Praça da Capela de São Benedito

Com o texto escrito por Carlos Alberto Casalinho, com direção e produção de Luiz Munhoz. Monte Gólgota, ou Calvário, de acordo com a tradição cristã, é o lugar onde Jesus Cristo foi levado para ser crucificado. Pelo dicionário Priberam e por extensão de sentido, Gólgota significa lugar de grande sofrimento, sofrimento atroz, calvário. Pelos Caminhos do Gólgota é uma emocionante e transformadora experiência artística e cultural para nossa comunidade, apresentada há mais de 30 anos.