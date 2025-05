Poços de Caldas participou de mobilização nacional em defesa da competência da Justiça do Trabalho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta quarta-feira, 7 de maio, Poços de Caldas integrou a mobilização nacional em defesa da competência da Justiça do Trabalho. O ato público, realizado às 10h na sede da Justiça do Trabalho, no Jardim Country Club, reuniu advogados, advogadas, magistrados, procuradores do trabalho e representantes de entidades profissionais. A iniciativa teve como objetivo reafirmar o respeito ao ordenamento jurídico e às garantias constitucionais previstas na Constituição Federal.

Em Minas Gerais, o movimento contou com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB/MG) e da Associação Mineira da Advocacia Trabalhista (AMAT), que convocaram os profissionais da advocacia a participarem da ação. A pauta mobilizou operadores do Direito em todo o país, com impacto direto na proteção dos direitos dos trabalhadores, na arrecadação previdenciária e na valorização da Justiça do Trabalho como instrumento de equilíbrio social.

Em Poços de Caldas, a presença expressiva da advocacia local reforçou a unidade da classe na defesa da segurança jurídica e da Justiça especializada. A vice-presidente da OAB Poços de Caldas e representante local da AMAT, Aline Oliveira, destacou a relevância do ato:

“Este é um momento crucial para reafirmarmos o papel essencial da Justiça do Trabalho na análise especializada das relações de trabalho. A defesa da sua competência é a defesa da própria Constituição. A presença de cada profissional é um gesto de comprometimento com a democracia e com a justiça social.”

A OAB/MG e a AMAT também reforçaram a importância da participação ativa da advocacia e incentivaram a divulgação do ato em redes sociais e espaços profissionais. Poços de Caldas, assim como outras cidades brasileiras, se somou ao movimento nacional em defesa da Justiça do Trabalho, reafirmando seu papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e democrática.