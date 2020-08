Poços de Caldas passa a contar com mais 23 câmeras de videomonitoramento

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Desde o último sábado, 8, o sistema municipal de videomonitoramento passou a contar com mais 23 câmeras. Os equipamentos estão instalados na Praça Pedro Sanches, Parque José Afonso Junqueira, e algumas ruas dos bairros Country Club, Santa Ângela, São Domingos, Marçal Santos, Jardim Europa e Jardim Quisisana, além das barreiras sanitárias das Avenidas João Pinheiro, Wenceslau Braz e Edmundo Cardillo.

Agora o sistema passa a contar com 38 câmeras cujas imagens são acompanhadas em tempo real na Central de Monitoramento da Guarda Civil Municipal, instalada na antiga estação Fepasa/Mogiana. “A população poços-caldense ganha mais segurança, pois estaremos presentes nesses locais, on line, durante as 24 horas do dia, em um trabalho ininterrupto. A segurança, atualmente, não pode existir sem a tecnologia aplicada, razão pela qual o videomonitoramento passa a ser ferramenta indispensável aos órgãos que compõem o sistema de defesa social”, diz o comandante da Guarda Civil, Inspetor Bastos.

Os novos equipamentos foram adquiridos por meio de parceria com a empresa All Seg, sem ônus nenhum para o município, contribuindo para a expansão do novo plano de videomonitoramento em Poços de Caldas, implantado em outubro de 2018.

Poços Mais Segura

O Programa Poços Mais Segura , em quase dois anos, tem trazido resultados expressivos para a cidade. Dentre as iniciativas implantadas, uma das mais importantes é o Sistema de Videomonitoramento da área central da cidade. As câmeras espalhadas em pontos estratégicos acompanham em tempo real qualquer movimentação . Existe ainda um trabalho integrado entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, com a Guarda Municipal.

Além das câmeras instaladas nos cruzamentos das principais ruas centrais, nos bairros e também nas praças, existem os totens da rua Marechal Deodoro e também em frente à Fepasa. São os chamados PODI, Policiamento Digital. Cada um tem 4 câmeras de alta tecnologia registrando tudo. Permite o monitoramento também via celular, agilizando os trabalhos de rastreamento e captura.