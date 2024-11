Poços de Caldas realiza 4º LIRAa de 2024 e identifica 37 focos do mosquito Aedes aegypti

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria de Saúde de Poços de Caldas finalizou o 4º Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa) deste ano, feito entre os dias 21 e 25 de outubro, revelando a presença de 37 focos positivos do mosquito em 35 dos 3.210 imóveis vistoriados, entre residências, terrenos baldios, comércios e outros.

O Índice de Infestação Predial (IIP) ficou em 1,1%, um aumento esperado em comparação ao levantamento anterior, realizado em agosto, quando o índice foi de 0,2%. Essa variação se deve às condições climáticas mais detalhadas para a reprodução do mosquito nesta época do ano, com o aumento das temperaturas e o fim do período de seca.

Dos focos identificados, 88,6% estavam em imóveis residenciais. Entre os criadores mais comuns, 37,8% estavam em depósitos de água móveis, como vasos de plantas, frascos plásticos, pingadeiras, recipientes de gelo de geladeiras e bebedouros de animais. Outros 32,4% foram encontrados em depósitos de água passíveis de remoção, como pneus, lixo, sucatas e entulhos.

As regiões Leste, Centro-Leste e Sul foram as mais afetadas, com índices de infestação de 1,1%, 2,5% e 2,1%, respectivamente. O resultado do levantamento destacou a importância de ações contínuas para eliminar criadouros e prevenir a prevenção do Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, especialmente com a aproximação do período chuvoso.