Poços de Caldas realiza um dos maiores carnavais do Sul de Minas

Poços de Caldas, a maior cidade do Sul de Minas Gerais, foi palco de um dos melhores e mais seguros carnavais da região. Com uma programação extensa e diversificada, a festa reuniu mais de 60 mil pessoas diariamente, confirmando a força e a alegria do carnaval mineiro.

O evento contou com a participação de mais 40 shows, realizados em sete espaços da cidade: Praça Dom Pedro II (Macacos), Praça Pedro Sanches, Parque José Affonso Junqueira, Praça do Museu, Praça Getúlio Vargas, Country Club (Banho à Fantasia) e Cascatinha. O repertório variado, incluindo axé, samba rock, marchinhas, blues, pagode, rock, funk e samba, garantiu que todos os públicos encontrassem seu espaço para curtir a festa.

Entre as principais atrações, a Charanga dos Artistas se destacou ao reunir 17 grupos de teatro, dança e circo, além de oito bonecos gigantes. Uma das homenagens mais marcantes deste ano foi ao eterno Silvio Santos, com um boneco gigante que relembrou sua trajetória inconfundível.

O evento também celebrou figuras icônicas da cidade com bonecos de Dona Orlanda, Seu Joaquim, Seu Pedro Caiapó e Seu Luiz Siqueira, acompanhados pelos de Aldir Blanc e Roni Mocchegiani. O retorno do boneco de A Barata, personagem irreverente de Tieris Braido, também encantou o público.

A nostalgia também esteve presente com a Banda do Lira, que prestou tributo a Sérgio Alvisi, fundador do grupo, através de um boneco de três metros de altura vestindo a camisa da Caldense. Sob o comando do maestro Miguelzinho, a banda trouxe as tradicionais marchinhas de carnaval, revivendo a memória musical de Poços de Caldas. Outra atração foi o Frevo na Fobica, que trouxe sucessos de gerações com influência da guitarra baiana, arrastando multidões.

Pensando no público infantil, o Carnabebê ofereceu uma programação lúdica para crianças de 0 a 7 anos, com brinquedos e muita diversão para a criançada. A Cia. Brincanto foi responsável por criar um ambiente seguro e divertido, promovendo a interação entre pais e filhos.

O tradicional desfile de fantasias no Country Club, em sua 42ª edição, e as homenagens do Grupo Afoxé Memórias da Resistência no bairro da Cascatinha reforçaram o caráter cultural do carnaval poços-caldense. Os blocos de rua também garantiram a animação dos foliões, com mais de 6 mil pessoas brincando e proporcionando uma experiência segura e festiva para todos.

A segurança foi uma prioridade durante o evento, com monitoramento por câmeras e policiamento ostensivo. Ações da PM, GCM e segurança privada garantiram um ambiente tranquilo para os foliões, sem registros de ocorrências graves nos pontos de folia.

O prefeito Paulo Ney destaca o crescimento do evento. “Poços de Caldas tem um dos carnavais mais animados e organizados de Minas Gerais, e é umaa alegria enorme ver uma cidade se encher de vida, núcleos e cultura nesse período tão especial. Nossa programação valoriza tanto as marchinhas tradicionais quanto os blocos de rua, os shows e os eventos para toda a família, garantindo diversão com segurança para moradores e turistas.

O Carnaval não é somente uma festa, mas também um grande motor para nossa economia, movimentando hotéis, restaurantes, comércio e gerando oportunidades para artistas locais. A Prefeitura trabalha com muito compromisso para oferecer uma estrutura completa, com segurança reforçada, apoio aos blocos e atrações para todas as idades.“

Segundo o secretário de Turismo, Arison Siqueira, o evento superou expectativas e vamos buscar cada vez mais a profissionalização . “Além da alegria e da diversidade cultural que marcaram o evento, nossa economia foi impulsionada expressivamente, movimentando R$ 141 milhões e garantindo uma taxa de ocupação hoteleira de 90%. Esses números refletem o potencial do nosso Carnaval como um dos principais atrativos turísticos da cidade, fortalecendo o setor e gerando oportunidades para nossos comerciantes, empreendedores e toda a população. Seguimos trabalhando para que, a cada ano, o Carnaval de Poços de Caldas cresça ainda mais, buscando a profissionalização e organização como foi com os ambulantes, forças de segurança e equipes trabalhando integradas, mantendo-se como uma referência de festa organizada, segura e vibrante para todos.”

Com uma estrutura cada vez mais consolidada, Poços de Caldas se firma como um dos principais destinos carnavalescos do Sul de Minas, proporcionando uma experiência cultural, inclusiva e segura para moradores e turistas.