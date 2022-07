Poços de Caldas recebe 1º Mantiqueira Fest

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O 1º Mantiqueira Fest vai trazer a gastronomia e a cultura da região de Poços de Caldas entre esta quinta e domingo (21 a 24) no Parque José Affonso Junqueira, atrás do Palace Hotel, no centro da cidade. A entrada é gratuita.

O festival gastronômico e cultural vai reunir produtos e produtores da cozinha mineira, como cervejas artesanais, vinhos de inverno, cafés, doces, cachaças e um espaço gastronômico com a participação de chefes, bares e restaurantes locais.

Entre os destaques do cardápio estão torresmo de rolo, costela, feijão tropeiro, panceta, joelho de porco, pão de queijo, entre outros, além de pizzas, hambúrgueres e sanduíches, (veja cardápio completo abaixo)

Outra opção será a paella mineira, versão do tradicional prato espanhol onde os frutos do mar dão lugar à carnes e legumes da região. O preparo ficará a cargo do chef Afonso Bicalho, da Frente da Gastronomia Mineira.

O Mantiqueira Fest também vai reunir as cervejarias locais, com outras opções de bebidas.

Shows

Serão mais de dez atrações musicais. Quem abre a programação é a Gypsy Poços Quarteto, grupo com forte influência do “jazz cigano”, um estilo musical criado na década de 30 que promove um “calor contagiante”.

Com 20 anos de estrada, a banda Genes Recessivos também se apresenta no Mantiqueira Fest em um show explosivo e cheio de energia. Outra apresentação será da Soul Diva, com o melhor do pop nacional e internacional, incluindo sucessos de Amy Winehouse, Stevie Wonder e Michael Jackson.

Anderson Martins Band, Jazzimar & os Jotas, Big Bem Samba, Raphael Du Valle & Banda, Sá Gabriel Trio, Las Madamas Trio, Araçá Quarteto e Estação do Jazz (Jam Session) também vão subir ao palco do Mantiqueira Fest.

O Mantiqueira Fest tem o patrocínio do DME, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e a parceria da Prefeitura de Poços de Caldas, da Frente da Gastronomia Mineira e do Poços de Caldas Convention & Visitors Bureau. A organização é de Juliano Silva Comunicação & Eventos e da Prisma Eventos, com direção de Juliano Silva, produção de Siomora Bonafé, coordenação de Thais Cobra e curadoria artística de Chiara Carvalho.