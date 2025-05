Poços de Caldas recebe 2º Festival das Cervejarias Vulcânicas com mais de 100 rótulos, gastronomia e cultura

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento celebra o Dia Municipal da Cerveja Artesanal com programação musical, entrada gratuita e sabor incomparável das águas vulcânicas

Prepare-se para brindar com os melhores sabores da região! Vem aí o 2º Festival das Cervejarias Vulcânicas, de 29 de maio (quinta-feira) a 1º de junho (domingo) de 2025, no Parque José Afonso Junqueira, em Poços de Caldas. A entrada é gratuita e o convite é para uma verdadeira imersão na cultura cervejeira da cidade, que retorna com força total após o sucesso da primeira edição, realizada em 2023.

O festival celebra também o Dia Municipal da Cerveja Artesanal de Poços de Caldas, comemorado na última sexta-feira de maio, que neste ano será no dia 30. A data está prevista em lei e valoriza um dos produtos mais representativos da cidade, que, por estar situada em uma caldeira vulcânica, possui águas com características únicas — um diferencial que influencia diretamente na qualidade e sabor das cervejas produzidas localmente.

O evento é uma realização da Liga das Cervejarias Vulcânicas de Poços de Caldas, com apoio da Prefeitura Municipal e da Rota Vulcânica. A programação contará com 11 cervejarias locais, oferecendo mais de 100 rótulos para todos os gostos, além de uma rica gastronomia regional e atrações culturais que prometem animar todos os dias de festa.

Cervejarias participantes: Hill Beer, Cervejaria La Madre, Cervejaria Gonçalves, Cervejaria Bricks, Cervejaria Bones, Cervejaria Gorillaz, Cervejaria Passo Preto, Cervejaria BorderBrew, Ziel, Cervejaria Virtus e Porcaria e Choperia.

A Liga das Cervejarias Vulcânicas, criada em 2021, já se tornou um importante agente econômico e social de Poços de Caldas, com presença constante nos principais eventos da cidade e atuação comprometida com contrapartidas relevantes para instituições e o desenvolvimento econômico local. Somente em arrecadação, o setor contribui com mais de R$ 2 milhões por ano em impostos. Além disso, já foram repassadas mais de 250 toneladas de resíduos de produção para pequenos produtores da região, promovendo a sustentabilidade e o fortalecimento da agricultura familiar. A atividade também impulsiona o mercado de trabalho, com a geração de mais de 600 empregos diretos e indiretos.

Programação musical:

Quinta-feira – 29/05

18h00 – DJ Toca Disco

20h30 – Banda Miaral

Sexta-feira – 30/05

18h00 – DJ Toca Disco

20h30 – Viva La Vida

Sábado – 31/05

12h00 – DJ Toca Disco

15h00 – Minduim

18h00 – Genes Recessivos

21h00 – Electra

Domingo – 01/06

12h00 – DJ Toca Disco

14h00 – Nó na Madeira

17h00 – Samba do Mununu

20h00 – Michel Falcão

Para o presidente da Liga das Cervejarias Vulcânicas, Luiz Henrique Justo, o festival foi cuidadosamente pensado para atrair pessoas de toda a região, destacando a qualidade e diversidade da cerveja produzida em Poços de Caldas.“São mais de 100 rótulos disponíveis, com estilos variados, que agradam desde os paladares mais tradicionais até os mais ousados. É uma oportunidade para saborear nossa cerveja da Rota Vulcânica, feita com ingredientes selecionados e a água especial da nossa região. Mais do que um festival, é uma celebração da identidade e da vocação de Poços de Caldas”, destacou Justo.

A expectativa é reunir milhares de visitantes durante os quatro dias de evento, consolidando Poços de Caldas como referência no turismo cervejeiro em Minas Gerais e no Brasil.

O secretário de Turismo de Poços de Caldas, Arison Siqueira, destaca a importância da Liga das Cervejarias Vulcânicas como um motor de desenvolvimento para o município. “A Liga fomenta Poços de Caldas não apenas pelo viés econômico, mas também por contribuir diretamente para o fortalecimento do nosso turismo e da nossa identidade local. Com a qualidade incomparável das Cervejas Vulcânicas, produzidas com a água mineral de origem vulcânica — um diferencial único no país —, e com rótulos premiados nacionalmente, Poços se destaca no cenário cervejeiro brasileiro. Hoje, somos uma das cidades com o maior número de cervejarias artesanais per capita do país, o que reforça nosso potencial como destino de turismo de experiências. Por isso, o Festival das Cervejarias Vulcânicas é tão importante: ele consolida essa vocação, movimenta a economia, atrai visitantes, gera emprego e valoriza o que temos de mais autêntico.”

Serviço:

📍 2º Festival das Cervejarias Vulcânicas

📅 De 29 de maio a 1º de junho de 2025

📌 Parque José Afonso Junqueira – Poços de Caldas (MG)

🎟 Entrada gratuita

🍺 Mais de 100 rótulos de cerveja artesanal

🎶 Shows ao vivo, gastronomia e cultura