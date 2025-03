Poços de Caldas recebe 3 novas ambulâncias para o SAMU

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas deu um grande passo para melhorar o atendimento à saúde com a chegada de três novas ambulâncias para o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Com essa aquisição, o município passa a contar com 10 ambulâncias à disposição da população, ampliando a cobertura e acelerando o atendimento de urgências e emergências.

O Prefeito de Poços de Caldas comemorou a conquista e destacou o impacto direto para a cidade. “A população vai se beneficiar com um atendimento mais ágil e menos dependente de serviços terceirizados”, afirmou.

Uma das principais vantagens das novas ambulâncias é a redução significativa nos gastos com aluguel de veículos, o que aumenta a eficiência do SAMU e garante mais recursos para melhorar ainda mais o serviço.

Essas novas ambulâncias são resultado de um esforço conjunto da Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, que solicitou ao Ministério da Saúde as novas unidades, por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). As ambulâncias substituirão veículos antigos, que estavam desgastados pelo uso contínuo, exigindo manutenção frequente e gerando custos elevados.

O Prefeito também lembrou das visitas realizadas ao Ministério da Saúde nos últimos meses, onde se reuniu com o Ministro Alexandre Padilha, que apoiou a solicitação. Durante o evento, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, entregou 789 ambulâncias para 558 municípios de 21 estados brasileiros.

Com essas novas ambulâncias, Poços de Caldas não só melhora a qualidade do atendimento de urgência, mas também reafirma o seu compromisso com a saúde da população. Essa é mais uma importante conquista para Poços de Caldas, que segue avançando com o apoio de todos para garantir um serviço de saúde de excelência.