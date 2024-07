Poços de Caldas recebe gravações do filme ítalo-brasileiro “Loucos Amores Líquidos”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta semana, Poços de Caldas se transformou em um cenário cinematográfico ao receber as gravações do filme ítalo-brasileiro “Loucos Amores Líquidos”. As filmagens ocorreram em diversos pontos da cidade, incluindo o Cristo Redentor, Thermas Antônio Carlos, Véu das Noivas e Praça Pedro Sanches.

“Loucos Amores Líquidos” narra a história de três mulheres de diferentes gerações que buscam o amor e suas raízes na região da Basilicata, no Sul da Itália. A estreia do longa está prevista para o fim do segundo semestre de 2024, em comemoração aos 150 anos da imigração italiana no Brasil.

O filme é dirigido por Alexandre Avancini e produzido por Daíse Amaral. No elenco, nomes de peso como Eriberto Leão, Ângela Vieira e Paloma Bernardi dão vida aos personagens principais. Além de Poços de Caldas, as locações incluem Diamantina e Basilicata, explorando as complexidades das relações humanas e o turismo de raízes através da arte, arquitetura, gastronomia e música.

Paulo Betti e Ângela Vieira também integram o elenco, interpretando um casal. Ângela será uma viúva que, durante uma viagem à Itália, conhece o personagem de Paulo, um artista plástico. As filmagens se estenderão por cerca de oito cidades italianas, além de locações em Minas Gerais e São Paulo. Daíse Amaral, além de produzir, protagoniza o longa como Bárbara, filha da personagem de Ângela Vieira.

Poços de Caldas tem se destacado como um cenário de diversas produções cinematográficas e televisivas. A cidade já serviu de palco para filmes da Turma da Mônica, além de séries originais do Globoplay e novelas como “Além da Ilusão”, “O Profeta” e “Alto Astral”.

Para o secretário de Turismo, Israel Pereira, a escolha de Poços de Caldas como cenário para novelas e filmes não apenas dinamiza a economia local, mas também solidifica a reputação da cidade como um polo de atração cultural. “A presença de produções cinematográficas fomenta a cadeia audiovisual do município, atraindo turistas e promovendo o desenvolvimento econômico e cultural da região”, afirma Pereira.

Com “Loucos Amores Líquidos”, Poços de Caldas continua a brilhar nos holofotes, mostrando ao mundo suas belezas naturais e seu potencial como destino cinematográfico.