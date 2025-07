Poços de Caldas recebe importantes investimentos do Governo de Minas

Atualizado em 28 de julho de 2025

O município de Poços de Caldas e toda a região Sul e Sudoeste de Minas Gerais receberam boas notícias nesta Segunda-feira (28). Em uma reunião com o prefeito Paulo Ney, o secretário de Governo de Minas, Marcelo Aro, e o deputado estadual Mauro Tramonte, foram articulados importantes investimentos para o município, incluindo a conclusão das obras do hangar da 6ª BRAVE (Base Regional de Aviação do Estado), no Aeroporto de Poços.

De acordo com o governo estadual, a nova sede deve garantir mais agilidade, estrutura e segurança nas operações aéreas, beneficiando diretamente 171 cidades e mais de 3 milhões de mineiros. A expectativa é de que a finalização do hangar represente um avanço logístico significativo para a região.

Essa é uma demanda aguardada desde 2019 e, segundo as autoridades, a iniciativa representa mais um passo concreto para torná-la realidade. O projeto faz parte dos esforços do governo mineiro em fortalecer a infraestrutura regional e ampliar a presença das forças de segurança e transporte em locais estratégicos do estado.