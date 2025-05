Poços de Caldas recebe investimento de R$ 710 milhões com nova fábrica da CANPACK

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta quarta-feira (7), Poços de Caldas deu um passo decisivo para fortalecer sua economia com o lançamento da pedra fundamental da nova unidade da multinacional CANPACK. A cerimônia foi realizada no terreno da empresa, no Distrito Industrial, e contou com a presença do prefeito Paulo Ney, do vice-prefeito Eduardo Junuzzi, secretários municipais, vereadores, representantes da FIEMG e executivos da empresa.

Com investimento estimado em R$ 710 milhões, a nova fábrica representa um dos maiores aportes privados da história recente do município. As obras começam oficialmente agora e serão executadas em fases ao longo dos próximos dois anos. Quando estiver em plena operação, a unidade deverá gerar cerca de 140 empregos diretos e outros 300 indiretos, movimentando a cadeia produtiva e impulsionando o desenvolvimento regional.

Durante o evento, o prefeito Paulo Ney destacou a importância da chegada da CANPACK. “Hoje é um dia histórico para Poços de Caldas. A chegada da CANPACK é fruto de um esforço conjunto entre a Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e nossos parceiros institucionais. Estamos falando de geração de empregos, de valorização da indústria local e da consolidação de Poços como um polo atrativo para grandes investimentos”, afirmou.

Representando a empresa, o CEO da CANPACK no Brasil, Paulo Roberto Dias, também celebrou o início das obras. “Escolhemos Poços de Caldas por seu potencial logístico, estrutura, qualidade da mão de obra e pelo apoio firme da administração municipal desde as primeiras conversas. Este projeto é estratégico para a CANPACK no Brasil e vai nos permitir atender com mais eficiência o mercado nacional”, disse o executivo.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Franco Martins, reforçou o papel da pasta na articulação para a implantação da nova unidade. “Desde o início das tratativas, oferecemos todo o suporte necessário para mostrar que Poços é um ambiente fértil para novos negócios. A chegada da empresa é uma conquista coletiva e mostra que o município está preparado para receber grandes projetos com responsabilidade e planejamento”, afirmou.

A nova planta industrial ocupará uma área de aproximadamente 165 mil metros quadrados e terá capacidade inicial para produzir cerca de 1,3 bilhão de latas de alumínio por ano, destinadas exclusivamente ao mercado brasileiro.

As negociações com a empresa tiveram início em 2022 e culminaram com a assinatura do protocolo de intenções em novembro de 2024. Desde então, os trâmites técnicos e legais foram conduzidos pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, com apoio de diversos órgãos e parceiros estratégicos.

Com sede na Polônia, a CANPACK atua em 17 países e emprega cerca de 8.500 colaboradores. Reconhecida globalmente pela inovação e qualidade de suas embalagens, a empresa é uma das líderes mundiais na produção de latas de alumínio para bebidas.