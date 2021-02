Poços de Caldas recebe mais de 4 mil novas doses da vacina contra Covid

Na manhã desta segunda-feira, 1°, Poços recebeu mais 4.487 doses da vacina contra o COVID-19. Destas doses 2.560 (CoronaVac), serão utilizadas para 2º dose do primeiro grupo prioritário preconizado pelo Ministério da Saúde.

As demais doses 447 (CoronaVac) e 1.480 (AstraZeneca), serão administradas conforme Nota Informativa estabelecida pelo Estado de Minas Gerais. Onde serão priorizados os profissionais de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde está em contato com as instituições, realizando o levantamento dos profissionais listados nessas prioridades para o planejamento da vacinação. Não havendo a necessidade desses profissionais procurarem as salas de vacina.

Cabe esclarecer que todos os trabalhadores da saúde serão contemplados com a vacinação, entretanto a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme disponibilidade de vacinas.

“Estamos seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, a 2ª dose da vacinação nos hospitais será feita nos mesmos moldes da 1ª aplicação. E já estão marcadas para o dia 04 e 05 dessa semana”, enfatizou o Secretário de Saúde, Dr. Mário Krugner.

