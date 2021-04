Poços de Caldas recebe medicamentos para intubação de pacientes

A Secretaria de Saúde de Poços, recebeu na noite de sábado (17), da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), medicamentos essenciais à sedação e intubação orotraqueal dos pacientes internados com COVID-19.

Ao todo, foram 350 unidades de Cisatracúrio 10mg (bloqueador neuromuscular) e 7.500 ampolas de Midazolam (analgésico) de 10 mg, que compõem a lista de medicamentos que estão em falta em todo o país.

“A chegada desses medicamentos que estão em falta em todo país e que são de importância vital para a intubação dos pacientes internados em decorrência do COVID-19, nos traz um alívio pois é a garantia de que poderemos continuar atendendo nossos pacientes”, disse o Secretário de saúde, Carlos Mosconi.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.