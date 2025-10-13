Poços de Caldas recebe nova viatura do Corpo de Bombeiros em entrega do Governo de Minas

Atualizado em 13 de outubro de 2025

Poços de Caldas foi contemplada com uma nova viatura do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), entregue na última sexta-feira (10), durante cerimônia realizada na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. A ação faz parte de um investimento do Governo de Minas para modernizar a frota da corporação e aprimorar o atendimento operacional em todo o estado.

Ao todo, 18 novos veículos foram entregues para 13 municípios estratégicos, beneficiando diretamente cerca de 5,5 milhões de pessoas. O investimento total foi de R$ 15,5 milhões, com recursos provenientes de emendas parlamentares federais e estaduais.

As viaturas entregues incluem seis caminhões de combate a incêndio e salvamento, sete caminhonetes de salvamento e cinco ambulâncias equipadas para atendimento a diferentes tipos de emergência. Em Poços de Caldas, o novo caminhão será utilizado em atendimentos na cidade e também em municípios da região.

De acordo com o governador Romeu Zema, a renovação da frota representa um avanço significativo para o serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros. “Esses veículos fazem toda a diferença. Essa corporação, que é tão importante e salva vidas, precisa de equipamentos modernos e ágeis para cumprir sua missão em Minas Gerais”, destacou o governador.

Além de mais agilidade e tecnologia nos atendimentos, os novos veículos garantem mais segurança para os militares e redução de custos com manutenção.

Entre 2019 e 2025, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais recebeu 671 novas viaturas, dentro de um esforço contínuo de modernização da frota, que já soma mais de R$ 138 milhões em investimentos. Os novos equipamentos vêm contribuindo para um atendimento mais eficaz, com maior capacidade de resposta e proteção à população, ao meio ambiente e ao patrimônio.