Poços de Caldas recebe quarta “Floresta de Bolso”

Teve início, no dia 28 de outubro, o plantio da quarta Floresta de Bolso de Poços de Caldas, localizada no Campus da PUC Minas na cidade. O projeto visa à valorização e preservação de espécies nativas da Mata Atlântica nos espaços urbanos, proporcionando benefícios à população e ao meio ambiente. A iniciativa é da Associação Poços Sustentável (APS) e Alcoa Foundation, que contam agora com a parceria da Universidade.

Cerca de 35 pessoas participaram de um evento no Campus, ao ar livre, que marcou o começo da plantação. Estiveram presentes membros dos corpos docente e discente da PUC Minas Poços de Caldas, autoridades do governo municipal e representantes de empresas e instituições parceiras. Os participantes foram convidados a plantar as primeiras das 400 mudas que compõem a Floresta de Bolso do Campus. O trabalho de plantio será levado adiante por funcionários da Universidade.

“A preservação do meio ambiente norteia inúmeras ações desenvolvidas no Campus, como a adoção de sistemas que viabilizam o reaproveitamento de água e o uso de energias renováveis, por exemplo. A chegada da Floresta de Bolso faz da Universidade um espaço ainda mais relevante para a manutenção da biodiversidade local e estamos muito felizes em participar”, afirma o pró-reitor adjunto da PUC Minas Poços de Caldas, prof. Iran Calixto Abrão.

Para a diretora executiva da APS, Terezinha Couto, a iniciativa gera impacto positivo na flora e na fauna, uma vez que as árvores se relacionam com diversas espécies animais, principalmente aves. “Nós estamos muito felizes de fazer o plantio da quarta Floresta de Bolso na PUC. Esta parceria será muito boa, porque sabemos que a Universidade terá como manter a floresta, com todos os cuidados necessários”, ressalta.

O nome Floresta de Bolso é uma adaptação da expressão pocket garden, em inglês, que se refere a uma técnica amplamente disseminada em países como Estados Unidos e Alemanha. Ainda segundo a diretora da APS, a população do entorno se beneficia de diversas formas. A experiência acumulada ao longo do projeto, que se iniciou em 2017 em Poços de Caldas, permite observar ganhos na revitalização e ocupação de espaços públicos, bem como na relação que as pessoas estabelecem com a natureza.