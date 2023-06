Poços de Caldas recebe visita do vice-governador de Minas Gerais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O vice-governador, Mateus Simões, cumpriu nesta semana, agendas de trabalho em Poços de Caldas. Ele se reuniu com o vice-prefeito, Júlio César de Freitas, vereadores e representantes dos setores produtivos da cidade.

Durante o encontro com os setores produtivos, realizado no Palace Hotel, o vice-governador reforçou a importância de estar próximo das cidades para atender as demandas da população.

“O governador Romeu Zema e eu não acreditamos na ideia de governar a partir de Belo Horizonte, sem o contato com todas as regiões do estado. Portanto, nós tentamos semanalmente estarmos no interior para podermos fazer contato, especialmente com os prefeitos e deputados da região. Isso faz parte de uma busca para entender o que é necessário em cada uma das áreas do estado”, explicou.

“Acho que, no Sul de Minas, nosso grande problema a ser resolvido é a infraestrutura rodoviária. As concessões são um ponto importante nisso, mas temos outras estradas que ainda não estão concedidas e que precisam de um estudo para encontrar soluções. Mas, em cada uma das cidades que visitamos, encontramos demandas específicas que precisam ser tratadas. Então, essas agendas são uma forma de manter mais proximidade e fazer com que o investimento do estado seja aplicado naquilo que importa e impacta positivamente a vida da população”, afirmou.

O vice-governador ressaltou que a cidade de Poços de Caldas tem potencial para explorar ainda mais o turismo, qualificando mão de obra e investindo no setor. “É uma cidade que sempre traz uma necessidade de olhar para o turismo, pois é um município com maior quantidade de leitos de hospedagem e maior número de ocupação do estado. E vamos trabalhar para que a cidade seja qualificada para um turismo cada vez melhor. Temos o melhor queijo, o melhor vinho, o melhor azeite etc. Nós somos a França inserida no Sul de Minas, então temos condições de ter um turismo de valor mais agregado na região”, destacou.

Ainda na cidade, o vice-governador visitou a fábrica da Ferrero Rocher. No local são fabricados doces e chocolates que abastecem diversos países, favorecendo o fluxo de exportação e importação e, consequentemente, a economia mineira. A planta da empresa gera mais de mil empregos na região. “Empresas como está são importantes para o estado porque geram empregos e, consequentemente, levam desenvolvimento para as regiões”, disse Professor Mateus.

O vice-prefeito, Júlio César Freitas ressalta que a visita foi produtiva para a cidade, para estreitar cada vez mais laços com o governo do Estado. ” Poços de Caldas a maior cidade do sul de Minas tem a sua representatividade, uma vez que o prefeito Sérgio vem fazendo uma administração que coloca a cidade de novo em destaque. Buscamos atrair cada vez mais empresas em parceria com o Estado, mais geração de empregos, obras de infraestruturada por toda a cidade, nosso turismo que volta a impulsionar e ganhando cada vez mais destaque para uma cidade desenvolvida”, destaca, Júlio.