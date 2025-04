Poços de Caldas reforça ações de prevenção à febre amarela e orienta turistas com a proximidade dos feriados

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com a proximidade da Semana Santa, que será celebrada entre os dias 18 e 20 de março, estendendo-se até o feriado de Tiradentes, em 21 de abril, a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio das secretarias de Saúde e Turismo, intensificou as ações de conscientização e prevenção contra a febre amarela, especialmente diante da confirmação do primeiro caso da doença em humano no município neste mês de abril.

Em reunião com representantes do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes e outros setores do trade turístico, foram definidas estratégias de orientação aos visitantes que escolhem o município como destino neste período de intensa movimentação turística. O objetivo é garantir que todos estejam devidamente informados sobre a importância da vacinação e das medidas preventivas, principalmente em uma cidade cercada pela Serra da Mantiqueira e com diversos atrativos em meio à natureza.

“Estamos intensificando as ações no município, mas é fundamental que quem venha a Poços também esteja protegido. A vacina é segura, gratuita e a principal forma de prevenção”, alerta o secretário municipal de Saúde, Dr. Luis Augusto de Faria Cardoso.

A secretaria de Saúde reforça o alerta à população para que todos aqueles que pretendem viajar para Poços de Caldas e ainda não estejam com a vacinação em dia procurem um posto de saúde/ unidade vacinal. A imunização deve ser feita pelo menos 10 dias antes da viagem para garantir a eficácia da proteção.

Caso confirmado reforça alerta

O primeiro caso de febre amarela em humano foi confirmado no início de abril. Trata-se de um homem de 36 anos que está em tratamento e sendo monitorado pelas autoridades de saúde. A confirmação reforça a circulação do vírus na região, considerada um corredor ecológico. Desde janeiro, já havia sido registrado um caso em primata não humano no município, o que levou à intensificação das ações de enfrentamento.

Entre as medidas adotadas estão: campanhas de vacinação, realização de Dias D, capacitação de profissionais de saúde, visitas domiciliares para atualização dos cartões vacinais, ações educativas em escolas e empresas e imunização dos servidores públicos.

Reforço aos turistas: vacine-se e se proteja

A Prefeitura orienta os turistas que realizarem reservas em hotéis da cidade a se atentarem às recomendações relacionadas à febre amarela. Para quem pretende realizar passeios em áreas de mata, como parques, trilhas, chácaras, sítios e pesqueiros, o uso de roupas adequadas (calças, camisas de manga longa e sapatos fechados), além de repelentes e mosquiteiros, é altamente recomendado.

A vacina contra a febre amarela está disponível gratuitamente nas unidades de saúde do SUS. É aplicada em 2 dose dos 9 meses aos 5 anos de idade e em dose única a partir dos 5 anos, com proteção pra vida toda.

Poços de Caldas permanece como um dos principais destinos turísticos do Brasil, figurando na categoria A do Mapa do Turismo Brasileiro, e continua trabalhando para garantir segurança e bem-estar a moradores e visitantes, especialmente em períodos de grande fluxo turístico como o atual.