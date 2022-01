Poços de Caldas registra internações de crianças por causa da Covid-19

Um bebê recém nascido está internado na UTI neo-natal da Santa Casa de Poços de Caldas, após testar positivo para Covid-19. Nesta manhã (27) um segundo bebê recebeu alta.

De acordo com a Prefeitura, outras duas crianças estão internadas em leitos clínicos pediátricos. Por terem menos de 5 anos, elas ainda não foram vacinadas contra a doença.

Vacinação Infantil

Em Poços de Caldas, a vacinação contra COVID-19 está sendo feita em crianças a partir de nove anos sem comorbidades. A imunização deste público acontece nas salas de vacina nos bairros, das 08h às 13h e na sala de vacina da Urca (acesso pela porta lateral), da 08h às 17h.

A imunização das crianças de 5 a 11 anos com comorbidades é feita exclusivamente na sala de vacina da Urca (acesso pela porta lateral) e é necessário laudo recente para comprovação da comorbidade.

As crianças precisam estar acompanhadas dos pais que também devem levar documentação de identificação. De acordo com a “Nota Informativa – 76ª versão”, em caso de ausência dos pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de consentimento por escrito.

Seguindo a orientação da “Nota Informativa – 76ª versão”, a criança deve permanecer no local da vacinação 20 minutos depois do recebimento do imunizante para facilitar a observação de Eventos Adversos Pós Vacinação – EAPV.

