Poços de Caldas registra menor número de roubos no primeiro semestre em seis anos

Poços de Caldas alcançou, no primeiro semestre de 2025, o menor índice de registros de roubos dos últimos seis anos, consolidando uma tendência de queda na criminalidade e reforçando os avanços na área da segurança pública.

De acordo com dados oficiais, foram registrados 36 casos de roubo entre janeiro e junho deste ano — uma queda significativa em relação ao pico de 87 ocorrências no mesmo período de 2021. A evolução dos números ao longo dos anos demonstra oscilações, mas com tendência de redução:

2020: 68 registros

2021: 87 registros

2022: 37 registros

2023: 45 registros

2024: 53 registros

2025: 36 registros

A marca alcançada em 2025 representa não apenas o menor número absoluto da série, mas também um reflexo das estratégias de prevenção adotadas pelas forças de segurança do município. Especialistas atribuem o resultado ao trabalho integrado entre as polícias, ao uso de tecnologias de monitoramento e à participação ativa da comunidade.

O cenário atual é visto como um avanço importante na promoção da segurança urbana e no fortalecimento da sensação de proteção entre os moradores. Autoridades locais destacam que os números são reflexo de um esforço contínuo e do compromisso com políticas públicas eficazes para a redução da criminalidade.

A meta agora, segundo os gestores de segurança, é manter a tendência de queda e ampliar ações de prevenção em outras áreas da criminalidade.