Poços de Caldas regulamenta lei que garante renda mensal aos trabalhadores da Cultura

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi publicado, no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 31 de agosto, o Decreto nº 13.413, que regulamenta, em âmbito municipal, os procedimentos necessários à aplicação dos recursos recebidos por meio da Lei Federal nº 14.017, conhecida como Lei Aldir Blanc, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia do novo coronavírus.

Publicada no Diário Oficial da União em 30 de junho de 2020 e regulamentada, em âmbito federal, em 18 de agosto, a Lei Aldir Blanc visa garantir renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, subsidiar a manutenção de espaços artísticos e culturais e realizar editais para aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural.

O município já teve seu plano de execução aprovado junto à Plataforma +Brasil do Governo Federal. O município vai receber R$ 1.195.317,78 para destinação até novembro de 2020. A gestão e o acompanhamento dos procedimentos de aplicação dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, formado paritariamente por cinco membros do Poder Executivo e cinco representantes da sociedade civil.

Sob a coordenação de Gustavo Dutra, o Comitê Gestor é formado por Angela Maria Nogueira, Mariana Chaves Oliveira, Marianna Gonçalves de Carvalho e Raissa de Melo e Silva, como membros da Secretaria Municipal de Cultura; e Daniela Marco Antonio Alvisi, Maria Carolina Nassif Mesquita de Paula, Pedro Cezar Carvalho de Moraes, Sergio Lopes Fernandes e Valber Rodrigues Franco, como representantes da sociedade civil. A primeira reunião já foi realizada na tarde desta segunda-feira (31), de forma remota.

O primeiro passo será a realização de cadastramento de artistas, agentes, fazedores e espaços culturais locais, cujos dados subsidiarão a implantação do Sistema Municipal de Informação e Indicadores Culturais. O edital de cadastramento será lançado em breve pela Secult aos interessados em receber os benefícios previstos na Lei.

O decreto nº 13.413 está disponível no Diário Oficial do Município, Edição nº 519, desta segunda-feira, 28 de agosto.