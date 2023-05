Poços de Caldas se candidata à Rede das Cidades Criativas da Unesco

Na última segunda-feira (29), foi realizada a inscrição da cidade de Poços de Caldas para a candidatura à Rede das Cidades Criativas da UNESCO 2023 pela Literatura.

De acordo com informações dos organizadores, 12 cidades brasileiras estão no páreo, porém nenhuma no segmento da Literatura.

Serão selecionadas apenas duas cidades brasileiras pela Comissão de Avaliação da Unesco Brasil, cujas cidades são as que vão representar o Brasil, em Paris, em outubro.

O resultado desta primeira etapa sai após 15 dias da data de inscrição. O resultado final das Cidades Criativas da UNESCO que vão integrar o seleto grupo internacional será divulgado em 31 de outubro.

Os organizadores da candidatura pedem a todos a colaboração na divulgação deste vídeo e na torcida por Poços de Caldas, que pode se tornar a primeira cidade da literatura no Brasil e a segunda no mundo em Língua Portuguesa, ao lado de Óbidos, Portugal.

Confira e compartilhe o vídeo de divulgação : https://www.youtube.com/watch?v=d8W8a4cjySc&t=2s

Fonte: Gisele Ferreira – Comitê Poços Literária.

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.